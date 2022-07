Jubir: Jika AS Memiliki Niat Baik Seperti Iran, Kesepakatan Sudah Dekat

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pada hari Senin (25/7) bahwa Tehran memiliki fleksibilitas yang besar dalam pembicaraan dan dekat atau jauh dari kesepakatan tergantung pada keputusan politik Washington.

Iran setia pada proses pembicaraan dan terus begitu sampai kesepakatan yang baik dan kuat tercapai, Nasser Kanaani mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers mingguannya di Tehran.Jika AS bertindak secara konstruktif dan positif, kesepakatan sudah dekat, kata Kanaani.Sementara itu, kebijakan prinsip pemerintah Iran adalah tidak membiarkan mata pencaharian rakyat terikat pada pembicaraan tentang penghapusan sanksi, kata Kanaani.Yang benar adalah bahwa Iran tidak meninggalkan meja perundingan, katanya, menambahkan bahwa Iran tidak bertindak tergesa-gesa atau emosional dan pembicaraan sedang berlangsung melalui saluran komunikasi.Juru bicara itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa pembicaraan dengan Wakil Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa Enrique Mora sedang berlangsung di tingkat menteri luar negeri dan perunding.Menguraikan proses pembicaraan, Kanaani mengatakan negara-negara lain termasuk beberapa negara regional – Oman dan Qatar – telah mengumumkan beberapa inisiatif.Iran mengejar kesepakatan yang baik, kuat, dan berkelanjutan, juru bicara itu menekankan.Pendekatan Grossi terhadap program nuklir Iran adalah “non-profesional” dan “non-teknis”Di tempat lain, dia merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi tentang Iran dan menggambarkan pernyataan itu sebagai tidak profesional dan tidak adil.Sayangnya, langkah-langkah konstruktif Iran belum ditanggapi secara positif oleh IAEA, kata Kanaani, mengungkapkan penyesalan bahwa beberapa bagian dari pernyataan itu adalah sikap rezim Zionis Israel.Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah berupaya untuk mengakhiri kesalahpahaman melalui sikap konstruktif dan interaktif, juru bicara menambahkan, menasihati kepala IAEA untuk memperhatikan kerja sama konstruktif Iran dan memainkan peran konstruktif dalam pembicaraan.Juru bicara itu menggarisbawahi bahwa sikap Iran terhadap perang di Ukraina benar-benar jelas dan sikap seperti itu telah diumumkan oleh menteri luar negeri berulang kali.Iran menentang solusi militer apa pun dan percaya bahwa perselisihan harus diselesaikan melalui cara-cara politik.Lahan siap untuk pertemuan resmi dan politik Iran-Arab SaudiTentang pertemuan berikutnya antara Tehran dan Riyadh, juru bicara itu mengatakan akan diadakan secara resmi di ibukota Irak.Pembicaraan dengan Pemerintah Belgia sedang berlangsung dan sikap Iran tetap tidak berubah, kata Kanaani sambil menekankan ketidakbersalahan diplomat Iran Assadollah Assadi dan menggarisbawahi perlunya pembebasan segera tanpa syarat.Assadi, seorang diplomat di Kedutaan Besar Iran di Austria, ditangkap oleh Pemerintah Belgia saat dia sedang berlibur di dekat negara bagian Jerman sekitar empat tahun lalu. Dia telah dipenjara di Belgia selama dua tahun.Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Kazem Gharibabadi telah mengumumkan bahwa penangkapan Assadi di Jerman dan memenjarakannya dalam kondisi yang tidak layak selama 101 hari bertentangan dengan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.Seperti yang diumumkan juru bicara, masalah harus diselesaikan di bawah bayang-bayang dialog dan Iran tidak memiliki rencana untuk mengurangi tingkat hubungan dengan Swedia.Dilaporkan, meskipun Hamid Nouri, mantan pejabat Iran, telah ditahan di Swedia selama sekitar tiga tahun dan proses pengadilan 92 sesi yang panjang telah berakhir, dia masih ditahan di sel isolasi dan tidak memiliki akses ke dokter. Juga, pembatasan ketat telah dikenakan pada kontaknya dengan keluarganya.Berbicara tentang keamanan di Irak, juru bicara itu mengatakan Iran mementingkan negara tetangga dan melihat keamanan tetangga sebagai miliknya.Paris bersedia memainkan peran yang bermanfaat dan positif dalam pembicaraan itu, kata Kanaani seraya menambahkan bahwa percakapan telepon baru-baru ini antara presiden Iran dan Prancis merupakan perkembangan diplomatik yang nyata.Melalui telepon, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa negaranya akan melanjutkan upaya untuk membuat negosiasi nuklir membuahkan hasil.Ditanya tentang perkembangan terakhir di Sri Lanka, juru bicara itu mengatakan kepada wartawan bahwa Republik Islam memiliki hubungan baik dengan Sri Lanka dan mengamati perkembangan di negara itu dengan kepekaan.Kanaani berharap ketenangan akan kembali ke negara itu dan menekankan bahwa Iran menyambut baik proses perkembangan politik yang positif di Sri Lanka.Iran selalu memperingatkan rezim Zionis tentang kegiatan ilegal Zionis Israel karena rezim tersebut mengubur limbah nuklirnya di Tepi Barat, kata Kanaani, mendesak badan-badan internasional dan IAEA untuk bertanggung jawab atas masalah ini.Rezim Zionis aktivitas nuklir Israel tidak berada di bawah pengawasan IAEA sehingga telah menciptakan masalah lingkungan bagi wilayah tersebut.Ditanya apakah Iran secara resmi mengakui Taliban di Afghanistan atau tidak, Kanaani mengatakan Afghanistan adalah salah satu masalah regional yang penting, sehingga Iran mementingkan setiap perkembangan di negara tetangga.Iran, dalam kerangka interaksi konstruktif, berupaya menjalin kerja sama konstruktif dengan pemerintah sementara Taliban di Afghanistan untuk membantu pemulihan ketenangan dan stabilitas di negara tetangga, juru bicara itu menggarisbawahi.Pada akhirnya, juru bicara berbicara tentang pernyataan Menteri Pertahanan AS tentang drone Iran dan mengatakan Amerika Serikat setelah mengipasi api Iranophobia dan menciptakan ketegangan di kawasan itu untuk mempersiapkan lahan untuk menjual senjata.Sebaliknya, Republik Islam Iran setelah menindaklanjuti kebijakan bertetangga, dia menyimpulkan, menyarankan pemerintah AS untuk menghentikan kebijakan standar ganda.[IT/r]