China: AS Perlu Tingkatkan Perdamaian di Ukraina, Bukan Melabeli Rusia Sebagai Negara Teroris

IslamTimes - Washington harus membantu mempromosikan dialog Rusia-Ukraina untuk perdamaian alih-alih berupaya memasukkan Rusia ke dalam daftar negara sponsor terorisme, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian, Senin (25/7).

“AS harus menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk memajukan pembicaraan damai Rusia-Ukraina. Washington harus mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi penyelesaian politik terhadap krisis di Ukraina,” katanya pada sebuah pengarahan menjawab pertanyaan oleh TASS tentang bagaimana para pejabat di Beijing memandang niat pemerintah AS untuk melabeli Rusia sebagai sponsor terorisme.Diplomat China itu mengatakan Beijing melihat kesepakatan damai sebagai satu-satunya cara efektif untuk meredakan ketegangan di Ukraina.“Washington harus mengambil lebih banyak langkah yang akan berdampak positif pada penyelesaian politik,” tegasnya.Sebelumnya, Ketua DPR AS Nancy Pelosi (Demokrat, California) dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan bahwa jika Departemen Luar Negeri tidak menyatakan Rusia sebagai sponsor terorisme atas situasi di Ukraina, cabang legislatif akan melakukannya.Menurut surat kabar Politico, kedua politisi tersebut membahas masalah ini minggu lalu. Pada gilirannya, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Kremlin tidak menyukai rencana ini. “Namun, di sisi lain, sangat sulit untuk melakukan sesuatu yang dapat memperburuk hubungan antara Rusia dan AS,” tegasnya.[IT/r]