AS dan Inggris Berusaha Membuat Sistim Pertahanan untuk Menghadapi Rudal Hipersonik Rusia dan China

IslamTimes - Perusahaan manufaktur senjata dari Amerika Serikat dan Inggris telah bekerja sama untuk menciptakan sistem pertahanan yang akan mampu melawan rudal hipersonik Rusia dan China, The Telegraph melaporkan pada hari Minggu (24/7).

Meskipun proyek ini hanya "dalam masa pertumbuhan" di Amerika Serikat, perusahaan Inggris Cohort, khususnya, telah mengembangkan teknologi untuk menghancurkan proyektil yang bergerak lima kali lebih cepat daripada kecepatan suara, Andy Tomis, kepala perusahaan, mengatakan kepada outlet media.“Mampu mengembangkan tindakan balasan yang meyakinkan terhadap mereka adalah langkah maju yang sangat penting. Ini adalah tantangan nyata. Tidak ada keraguan tentang itu,” kata surat kabar Inggris mengutip Tomis.Produsen senjata AS Raytheon Missiles and Defense berencana memprioritaskan pelacakan rudal dari luar angkasa melalui satelit, kata kepala perusahaan, Wes Kremer, kepada The Telegraph.Kremer melanjutkan dengan menjelaskan bahwa titik lemah dari setiap rudal adalah sistem pembuangan panasnya, mengingat relatif mudahnya untuk rusak.Namun, pertahanan terhadap senjata hipersonik hanya "dalam masa pertumbuhan" di Amerika Serikat, dengan hanya satu proyek yang sedang dikembangkan sementara itu, kata kepala Raytheon seperti dikutip, yang berarti perlu waktu sebelum Washington memiliki kemampuan seperti itu.Amerika Serikat, sehubungan dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa China dan Rusia telah lebih berhasil memproduksi dan mengembangkan senjata hipersonik buatan mereka sendiri, mengumumkan pekan lalu bahwa Washington baru-baru ini berhasil meluncurkan dua rudal hipersonik Lockheed Martin.Penguat Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) berhasil diuji pada Selasa di lepas pantai California, kata Angkatan Udara AS.Periode waktu terakhir telah melihat AS melakukan tes senjata hipersonik yang sukses dalam perubahan yang biasanya gagal, menimbulkan pertanyaan tentang biaya dan meningkatkan kekhawatiran bahwa Washington telah gagal dalam apa yang sekarang disebut perlombaan senjata negara adidaya.Lockheed Martin menyerahkan Multiple Rocket Launch System (MLRS) operasional pertamanya kepada Angkatan Darat AS, perusahaan itu mengumumkan hanya sehari yang lalu dalam siaran pers.[IT/r]