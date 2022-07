The Intercept: Dokumen Mengungkapkan Alat AI Canggih Google Dijual ke 'Israel' 

IslamTimes - Materi pelatihan yang ditinjau oleh The Intercept mengonfirmasi bahwa Google menawarkan intelejen buatan dan kemampuan pembelajaran mesin yang canggih kepada pemerintah Zionis 'Israel' melalui kontrak "Project Nimbus" yang kontroversial.

Kementerian Keuangan Zionis 'Israel' mengumumkan kontrak pada April 2021 untuk sistem komputasi awan senilai $1,2 miliar yang dibangun bersama oleh Google dan Amazon. “Proyek ini dimaksudkan untuk memberikan solusi cloud yang mencakup semua kepada pemerintah, militer, dan lainnya,” kata kementerian itu dalam pengumumannya.Insinyur Google telah menghabiskan waktu sejak mengkhawatirkan apakah upaya mereka secara tidak sengaja akan mendukung pendudukan militer Zionis 'Israel' yang sedang berlangsung di Palestina. Pada tahun 2021, Human Rights Watch dan Amnesty International secara resmi menuduh Zionis 'Israel' melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mempertahankan sistem apartheid terhadap Palestina. Sementara layanan militer dan keamanan Zionis 'Israel' sudah mengandalkan sistem pengawasan terkomputerisasi yang canggih, kecanggihan penawaran analisis data Google dapat memperburuk pendudukan militer berbasis data yang semakin meningkat.Menurut kumpulan dokumen dan video pelatihan yang diperoleh The Intercept melalui portal pendidikan yang dapat diakses publik yang ditujukan untuk pengguna Nimbus, Google menyediakan rangkaian lengkap pembelajaran mesin dan alat AI kepada pemerintah Zionis 'Israel' yang tersedia melalui Google Cloud Platform. Meskipun mereka tidak memberikan spesifik tentang bagaimana Nimbus akan digunakan, dokumen menunjukkan bahwa awan baru akan memberikan kemampuan Zionis 'Israel' untuk deteksi wajah, kategorisasi gambar otomatis, pelacakan objek, dan bahkan analisis sentimen yang mengklaim untuk menilai konten emosional gambar, ucapan, dan tulisan. Materi Nimbus merujuk pada pelatihan khusus lembaga yang tersedia bagi pegawai pemerintah melalui layanan pembelajaran online Coursera.Jack Poulson, direktur kelompok pengawas Tech Inquiry, membagikan alamat portal tersebut dengan The Intercept setelah menemukannya dikutip dalam dokumen kontrak Zionis 'Israel'.“Mantan kepala Keamanan untuk Google Enterprise — yang sekarang mengepalai cabang Oracle Zionis 'Israel' — telah secara terbuka menyatakan bahwa salah satu tujuan Nimbus adalah mencegah pemerintah Jerman meminta data terkait Pasukan Militer Zionis 'Israel' untuk Pengadilan Kriminal Internasional,” kata Poulson, yang mengundurkan diri sebagai protes dari pekerjaannya sebagai ilmuwan riset di Google pada 2018, dalam sebuah pesan. “Mengingat kesimpulan Human Rights Watch bahwa pemerintah Zionis ‘Israel’ melakukan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan apartheid dan penganiayaan’ terhadap warga Palestina, sangat penting bahwa dukungan pengawasan AI Google dan Amazon kepada militer Zionis ‘Israel’ didokumentasikan sepenuhnya.”Meskipun beberapa dokumen memuat simbol hibridisasi dari logo Google dan bendera 'Israel', sebagian besar tidak hanya untuk Nimbus. Sebaliknya, dokumen tersebut tampaknya merupakan materi pendidikan standar yang didistribusikan kepada pelanggan Google Cloud dan disajikan dalam konteks pelatihan sebelumnya di tempat lain.Dokumen yang diperoleh The Intercept merinci untuk pertama kalinya fitur Google Cloud yang disediakan melalui kontrak Nimbus. Dengan hampir tidak ada yang diungkapkan kepada publik tentang Nimbus di luar keberadaannya, fungsi khusus sistem tetap menjadi misteri bahkan bagi sebagian besar dari mereka yang bekerja di perusahaan yang membuatnya. Pada tahun 2020, dengan mengutip alat AI yang sama, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengetuk Google Cloud untuk memproses citra dari jaringan menara pengawasan perbatasannya.Banyak kemampuan yang diuraikan dalam dokumen yang diperoleh The Intercept dapat dengan mudah meningkatkan kemampuan Zionis 'Israel' untuk mengawasi orang dan memproses penyimpanan data yang sangat besar - fitur yang sudah menonjol dari pendudukan Zionis 'Israel'.“Pengumpulan data seluruh penduduk Palestina adalah dan merupakan bagian integral dari pendudukan,” Ori Givati ​​dari Breaking the Silence, sebuah kelompok advokasi anti-pendudukan veteran militer Zionis ‘Israel’, mengatakan kepada The Intercept dalam email.“Umumnya, perkembangan teknologi berbeda yang kita lihat di Wilayah Pendudukan semuanya mengarah ke satu elemen sentral yang lebih mengontrol.”Materi pendidikan yang diperoleh The Intercept menunjukkan bahwa Google memberi pengarahan kepada pemerintah 'Israel' tentang penggunaan apa yang dikenal sebagai deteksi sentimen, bentuk pembelajaran mesin yang semakin kontroversial dan didiskreditkan. Google mengklaim bahwa sistemnya dapat membedakan perasaan batin dari wajah dan pernyataan seseorang, sebuah teknik yang umumnya ditolak sebagai invasif dan pseudoscientific, yang dianggap sedikit lebih baik daripada frenologi. Pada bulan Juni, Microsoft mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menawarkan fitur pendeteksi emosi melalui platform komputasi awan Azure — rangkaian teknologi yang sebanding dengan apa yang disediakan Google dengan Nimbus — dengan alasan kurangnya dasar ilmiah.Pekerja Google yang meninjau dokumen tersebut mengatakan bahwa mereka khawatir dengan penjualan teknologi ini oleh majikan mereka ke Zionis 'Israel,' karena khawatir akan ketidakakuratan mereka dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk pengawasan atau tujuan militer lainnya.[IT/r]