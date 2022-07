Iran Meminta AS Membuktikan 'Itikad Baik'

Islam Times - Iran telah meminta Amerika Serikat meninggalkan permainan menyalahkan atas kebangkitan kembali perjanjian nuklir 2015, menegaskan bahwa Teheran tetap menjadi anggota kesepakatan, tidak seperti Washington yang secara sepihak menarik diri empat tahun lalu.

Dalam sebuah tweet pada hari Selasa, juru bicara kementerian luar negeri Iran Nasser Kan'ani mengatakan pihak yang perlu membuktikan "itikad baik" dalam pembicaraan yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk memulihkan kesepakatan penting (secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan atau JCPOA) dan pencabutan sanksi, adalah AS."Iran telah dan masih tetap menjadi anggota JCPOA. Pihak yang perlu membuktikan 'itikad baik' dan 'keseriusan' untuk 'memasuki kembali' kesepakatan adalah AS," tweet Kan'ani seperti dilaporkan Press TV.Dia menambahkan bahwa Iran tetap "berkomitmen mencapai kesepakatan yang baik, kuat dan langgeng", yang "menjamin manfaat yang dibayangkan JCPOA" bagi negara itu sambil menegaskan kembali bahwa tanggung jawab terletak pada AS.Pada hari Senin, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan inisiatif terletak pada Iran agar "maju untuk memperjelas" bahwa Iran "siap terlibat secara konstruktif", "menyingkirkan masalah asing" dan "berbicara dengan itikad baik tentang kesepakatan yang telah dicapai. berada di atas meja selama beberapa waktu.”“Jika Iran masuk kembali ke JCPOA, kami akan melakukan hal yang sama,” katanya ketika diminta untuk mengomentari pernyataan pejabat Iran bahwa AS harus membuat keputusan politik untuk bergabung kembali dengan perjanjian.Mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya dari JCPOA pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi kejam terhadap Iran meskipun Teheran sepenuhnya mematuhi komitmen berdasarkan perjanjian tersebut.Setelah melatih "kesabaran strategis" selama satu tahun, Teheran mulai secara bertahap mengurangi komitmennya berdasarkan kesepakatan pada 2019 tetapi mempertahankan bahwa "langkah-langkah perbaikannya" dapat dibalik asalkan pihak lain memenuhi komitmen mereka berdasarkan perjanjian multilateral.Pada April tahun lalu, Teheran dan kekuatan dunia memulai negosiasi di Wina untuk menyelamatkan kesepakatan dan mencabut sanksi terhadap Iran. Meskipun ada kemajuan, keragu-raguan dan penundaan AS menyebabkan kebuntuan dalam pembicaraan.Pembicaraan Wina menemui jalan buntu pada bulan Maret karena desakan Washington untuk mempertahankan bagian dari sanksi yang tidak adil terhadap Iran.Bulan lalu, Iran setuju untuk melakukan pembicaraan tidak langsung dengan AS, yang dimediasi oleh Uni Eropa, di ibukota Qatar untuk membuka jalan bagi pemulihan kesepakatan. Putaran pertama pembicaraan, bagaimanapun, gagal menghasilkan terobosan apa pun, dengan Washington terus ragu-ragu.“Bertentangan dengan klaim pihak Amerika bahwa negosiasi Doha gagal, mereka membuka jalan untuk kelanjutan pembicaraan antara berbagai pihak dalam perjanjian nuklir,” kata Kan'ani pada konferensi pers Rabu lalu.Dia lebih lanjut menyatakan bahwa tidak ada hambatan besar untuk menyimpulkan kesepakatan, kecuali bahwa pihak Amerika harus membuat keputusan politik yang serius.[IT/AR]