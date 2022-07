Arwin Ghaemian: Aliansi Strategis Iran-Rusia

Islam Times - Hasil paling signifikan dari KTT trilateral di Teheran pada 19 Juli antara presiden Iran, Rusia, dan Turki adalah perumusan peta jalan untuk menyelesaikan krisis regional, yang mengarah pada perubahan dramatis dalam tatanan dunia dan penurunan hegemony Amerika Serikat di Asia Barat, tulis Awin Ghaemian dalam analisa yang dimuat Press TV.

KTT bersejarah itu menggambarkan bahwa karena posisi geopolitik Iran yang unik, ia telah menjadi pusat negosiasi diplomatik untuk mengatasi krisis regional dan internasional.Penguatan kerja sama ekonomi, militer, dan politik antara dua sekutu cuaca, Rusia dan Iran, menonjol dalam agenda KTT.Iran dan Rusia telah mempertahankan kerja sama yang kuat selama beberapa dekade terakhir, dan sikap anti-Barat mereka telah berkontribusi pada pengembangan strategi ekonomi-politik bersama.Tampaknya aliansi yang muncul antara Teheran dan Moskow untuk menggagalkan hegemoni AS-NATO telah diperkuat oleh konflik Ukraina dan sanksi Barat terhadap industri energi Rusia.Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina, ini adalah pertama kalinya pemimpin Rusia Vladimir Putin melakukan perjalanan ke luar bekas Uni Soviet.Dengan memilih Teheran sebagai tujuan, Putin secara eksplisit memberi isyarat kepada musuh Baratnya bahwa Moskow berusaha untuk memperkuat posisinya di front timur dengan memperkuat hubungan dengan Iran, sekutunya.Menurut banyak pengamat, salah satu keuntungan utama Iran dari konferensi trilateral itu adalah tawaran kontrak investasi Gazprom milik negara Rusia senilai $40 miliar di Iran.Berdasarkan ketentuan perjanjian awal, Gazprom akan membantu Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) dalam mengembangkan ladang minyak dan gas dan membangun jaringan pipa LNG.Selain itu, perjanjian tersebut melibatkan proyek senilai $10 miliar di ladang gas Kish dan North Pars di Teluk Persia, serta program besar senilai $15 miliar untuk meningkatkan tekanan di South Pars, yang merupakan ladang gas terbesar milik bersama Iran dan Qatar.Mohsen Khojasteh-Mehr, Direktur NIOC, menggambarkan memorandum ini sebagai “salah satu investasi asing terbesar dalam sejarah industri minyak Iran.”“Kerja sama jangka panjang antara Iran dan Rusia sangat bermanfaat bagi kedua negara” (...). Ada kesepakatan dan kontrak antara kedua negara, terutama di sektor minyak dan gas, yang harus dikejar dan dilaksanakan sepenuhnya,” kata Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dalam sebuah komunike, menggarisbawahi kerja sama energi antara Teheran dan Moskow.Mengingat bahwa Ukraina telah menjadi prioritas eksistensial bagi Rusia dan ada kebutuhan akan pasukan dan peralatan Rusia dalam konflik yang bercokol di Ukraina, pada akhirnya akan ada kekosongan militer di Suriah, yang tidak ingin diisi oleh Moskow oleh Amerika Serikat.Selama KTT minggu lalu di Teheran, dilaporkan bahwa Putin meminta Iran untuk mempertahankan kehadiran militer di timur Sungai Efrat. Area kunci yang strategis ini telah lama menjadi sangat penting bagi Iran dan Tentara Arab Suriahnya.Menurut banyak pengamat, dengan Iran mendapatkan kekuatan di Suriah timur di tengah kepergian pasukan pendudukan AS, pembukaan kembali koridor Iran-Irak-Suriah kemungkinan akan mengarah pada koneksi Iran ke Laut Mediterania.Dengan kata lain, jika tercapai, inisiatif kunci ini akan menghidupkan kembali Jalur Sutra kuno, yang pasti akan memberikan keuntungan finansial bagi semua negara di Asia Barat dan komunitas internasional.KTT penting hari Selasa terjadi ketika Turki terus-menerus mengancam sejak akhir Mei untuk meluncurkan serangan militer skala besar di Suriah utara, di mana ia berusaha untuk menciptakan "zona penyangga" 30 kilometer di perbatasan dan melenyapkan gerilyawan YPG Kurdi yang dianggap Ankara sebagai teroris.Namun, Teheran dan Moskow sama-sama telah menyuarakan penentangan keras mereka terhadap invasi semacam itu.Selama bertahun-tahun, Rusia telah mengadopsi pendekatan yang relatif pasif terhadap serangan Turki yang sering ke timur laut Suriah. Namun, dengan sikap anti-Rusia Turki dan penjualan drone Baykar Bayraktar TB2 ke Kiev, Kremlin akhirnya memilih untuk mengambil sikap garis keras terhadap Ankara.Selama pertemuannya dengan Pemimpin Iran, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan kembali diperingatkan bahwa setiap serangan militer terhadap integritas wilayah Suriah akan merugikan Turki dan kawasan. Dia didesak untuk menyelesaikan krisis melalui cara-cara diplomatik.Sejak awal pemberontakan bersenjata di Suriah pada 2011, Rusia dan Iran telah mendukung pemerintah Suriah yang dipilih secara demokratis, sedangkan Turki mendukung oposisi garis keras di provinsi Idlib utara.Iran dan Rusia akan segera menandatangani perjanjian kerja sama strategis, memperluas kerja sama mereka di sektor perbankan dan keuangan, dan meninggalkan penggunaan dolar untuk mata uang perdagangan mereka, Dmitri Peskov, juru bicara Kremlin, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan sebuah Stasiun televisi Iran, sebelum kunjungan Putin ke Teheran.Nasser Kandil, seorang komentator Lebanon terkemuka, berpendapat bahwa meningkatnya kekuatan ekonomi internasional yang dikenal sebagai BRICS, yang dipimpin oleh Rusia, Cina, dan India, dan keanggotaan Iran yang akan segera terjadi adalah sukses besar.BRICS akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi independen dan meningkatkan volume investasi dan pertukaran perdagangan dengan mengganti dolar dan euro dengan mata uang nasional mereka sendiri untuk membuat sanksi Amerika sama sekali tidak efektif.Hari ini, Moskow menjadi terisolasi di pasar Barat. Dengan demikian, Kremlin menganggap Iran sebagai mitra ekonomi yang sangat diperlukan dan berusaha memanfaatkan keahlian Iran menghindari sanksi sepihak AS dengan mengganti dolar dengan rial dan rubel.Hari ini, Kremlin telah mempercepat upaya untuk menjauh dari dolar setelah AS dan sekutunya memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghukum Rusia atas operasi militernya di Ukraina.Putin mengatakan dia membahas peningkatan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan dengan Pemimpin Iran.Mengingat fakta bahwa blok barat telah memberlakukan embargo pada perdagangan maritim dan penerbangan Rusia, Iran akan menjadi saluran yang layak untuk lewatnya komoditas Rusia, karena jalur terpendek bagi barang-barang Rusia untuk mencapai pelabuhan utama Teluk Persia adalah melalui jalur kereta api Iran ke kota pelabuhan strategis Bandar Abbas.Terbukti bahwa Koridor Utara-Selatan akan memberikan pendapatan transit yang sangat besar bagi pundi-pundi negara Iran.Selama kunjungan Presiden Rusia ke Teheran baru-baru ini dan pertemuannya dengan Ayatollah Khamenei, Presiden Rusia menekankan pentingnya menyelesaikan jalur kereta api Rasht-Astara dan mengoperasikan Koridor Utara-Selatan.[IT/AR]