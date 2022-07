Melawan Pengaruh China, AS Memberi Lampu Hijau $920 juta dalam Penjualan Senjata ke Jepang dan Singapura 

Islam Times - Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau untuk potensi penjualan amunisi senilai ratusan juta dolar ke Jepang dan Singapura, kata Pentagon, Senin.

Paket senjata dan peralatan senilai $900 juta yang disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS termasuk rudal canggih untuk Jepang dan amunisi untuk Singapura.Paket untuk Jepang akan mencakup 150 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) yang akan dipasang pada jet tempur F-35 negara itu, senilai lebih dari $290 juta.Singapura akan menerima $630 juta untuk memasok armada jet tempur F-15 S-G dengan rudal udara-ke-udara.Washington telah memasok senjata ke sekutunya di kawasan Asia Timur terutama untuk melawan pengaruh musuh bebuyutannya, China.Pakar militer mencatat bahwa Angkatan Bersenjata Jepang dan militer AS telah merencanakan beberapa kali untuk membantu Washington dalam menyebarkan rudal balistik jarak menengah di pulau-pulau barat daya negara Asia dalam upaya untuk mencapai “pencegahan terintegrasi” terhadap China.China telah banyak meningkatkan infrastruktur militernya dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat atas China Taipei, Laut China Selatan, dan supremasi militer di Indo-Pasifik.China telah berulang kali memperingatkan AS agar tidak memperluas kehadiran militernya di kawasan itu, menyebutnya sebagai sumber ketegangan dan ketidakstabilan regional.Selama beberapa tahun terakhir, kapal perang China telah berlayar melalui perairan dekat Okinawa, di mana sebagian besar pasukan AS di Jepang bermarkas, dalam upaya mengekang kehadiran militer AS sebagai kekuatan ekstra-regional di Pasifik barat.Jepang pada gilirannya menggunakan sikap militer China untuk mengacungkan ancaman yang dirasakan dari China.AS bergantung pada Jepang dan sekutu utamanya di kawasan untuk mendukung upaya menantang pengaruh dan supremasi regional China.Jenderal Mark Milley, ketua kepala staf gabungan AS, pada hari Senin, mengatakan China sedang melakukan "penyadapan berbahaya" terhadap pesawat dan kapal militer Amerika dan juga menargetkan Kanada, Australia, Jepang, dan sekutu Washington lainnya.“Jumlah penyadapan China di laut dan di udara telah meningkat secara signifikan selama lima tahun,” kata Milley di atas pesawatnya saat ia terbang ke Asia untuk kunjungan ke Indonesia.Jenderal tinggi militer AS itu mengatakan dia membahas penyadapan yang tidak aman ketika dia berbicara dengan rekannya dari China, Jenderal Li Guocheng, dalam panggilan telepon pertama di antara mereka sejak presiden AS Joe Biden menjabat awal tahun lalu.Li menanggapi dengan memperingatkan AS untuk tidak terlibat dalam apa yang disebutnya provokasi”.Beijing telah memperingatkan AS terhadap kunjungan Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, ke Taiwan bulan depan.[IT/AR]