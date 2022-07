Harga Gas Eropa Melonjak Setelah Rusia Memperdalam Pemotongan Pasokan

IslamTimes - Harga gas Eropa telah melonjak 30 persen dalam dua hari setelah Rusia memperdalam pengurangan pasokan ke benua itu.

Kontrak berjangka untuk pengiriman bulan depan terkait dengan TTF, harga gas grosir patokan Eropa, melonjak 20 persen pada hari Selasa (26/7) untuk menembus €210 per megawatt jam, level tertinggi sejak awal Maret, sehari setelah Rusia memperingatkan aliran yang lebih ringan pada pipa terbesar untuk memasok wilayah.Harga lebih dari 10 kali lebih tinggi dari rata-rata antara 2010 dan 2020. Kelompok energi Rusia Gazprom mengatakan pada hari Senin (25/7) bahwa aliran pada pipa Nord Stream 1 (NS1) akan anjlok menjadi 33 juta meter kubik mulai Rabu (27/7) karena masalah pemeliharaan turbin. Itu akan berjumlah seperlima dari kapasitas pipa dan setengah dari level saat ini.“Semua orang di pasar mengharapkan volume Rusia turun,” kata James Huckstepp, manajer analisis gas Emea di S&P Global Commodity Insights, sebuah konsultan. "Tapi pasar tidak mengharapkan arus jatuh secepat ini."Kenaikan harga gas terjadi ketika para menteri Uni Eropa mencapai kesepakatan yang dipermudah pada hari Selasa untuk mengurangi konsumsi gas sebesar 15 persen selama musim dingin dengan pengecualian untuk negara-negara anggota tertentu yang tidak terlalu bergantung pada gas Rusia.Harga gas yang lebih tinggi menunjukkan tekanan yang meningkat di Eropa untuk mencari pasokan alternatif untuk menjaga rumah tetap hangat dan industri beroperasi melalui musim dingin yang akan datang. Jika tidak, para politisi memperingatkan bahwa gas harus dijatah untuk bisnis, pabrik, dan bahkan rumah tangga.Harga listrik patokan di Jerman didorong ke rekor tertinggi baru €370 per MWh oleh kenaikan gas, bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan listrik.Harga jarang naik menjadi lebih dari €60 per MWh sebelum 2021. Sebagai tanda kekhawatiran tentang bagaimana harga energi yang tinggi akan mempengaruhi ekonomi zona euro, euro turun 0,9 persen pada hari Selasa menjadi $ 1,012. “Kami sekarang berada di luar batas keterjangkauan bagi banyak pengguna industri, dan kami mungkin melihat alarm resesi akan segera berbunyi,” kata Kaushal Ramesh, analis senior di Rystad, sebuah konsultan energi.NS1 memulai kembali aliran gas ke Eropa minggu lalu dengan kapasitas 40 persen setelah kembali dari perawatan terjadwal. Tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin menindaklanjuti dengan peringatan bahwa pasokan akan merosot pada Rabu karena sanksi menyebabkan masalah pada turbin yang perlu menjalani perawatan.Rusia juga mengumumkan langkah lebih lanjut Selasa untuk mengambil alih kepemilikan asing dalam proyek-proyek energi, dengan mengatakan akan mengakuisisi saham di ladang minyak Arktik yang sekarang dipegang oleh perusahaan Prancis dan Norwegia.Pemerintah Rusia mengatakan telah menyetujui proposal untuk perusahaan minyak Rusia Zarubezhneft untuk mengakuisisi saham TotalEnergies of France dan Equinor of Norway dalam proyek Kharyaga di Arktik. Langkah ini memberi Zarubezhneft 90% saham proyek, dan sisanya dipegang oleh perusahaan Rusia lainnya.[IT/r]