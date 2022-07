Hossein Mehdi Tabar: Serangan ke Ukraina, Pelarian Rusia dari Perang Lebih Besar

Islam Times - Dalam analisa yang dimuat di Press TV pada hari Selasa, Hossein Mehdi Tabar, peneliti dalam hubungan internasional menulis bahwa serangan Rusia ke Ukraina merupakan inisiatif untuk mengubah lapangan permainan di Eropa Timur.

Semua unit independen tunduk pada dilema konstan dalam hubungan luar negeri, buka Mehdi Tabar dalam tulisannya. Mereka harus memperhatikan situasi mereka sehingga mereka terpaksa bereaksi di masa depan, atau mereka harus mengambil inisiatif untuk merancang situasi di mana ada kemungkinan terbesar untuk mengamankan kepentingan nasional.Selama bertahun-tahun, Rusia adalah satu-satunya pengamat di lapangan karena kurangnya kemampuan yang cukup untuk memperluas ekspansi seperti NATO. Namun, pilihan negara ini untuk menyerang Ukraina merupakan inisiatif untuk mengubah lapangan permainan di Eropa Timur.Pada dasarnya, alasan mengapa Rusia berada dalam situasi di mana ia harus memilih antara dua opsi untuk memulai perang atau menjadi proaktif, kembali ke situasi di mana negara ini berada, yang sebagian disebutkan di bawah ini.Ekspansi NATO ke arah timur, dengan keanggotaan 14 negara yang merupakan sekutu atau mantan anggota Uni Soviet, telah bertahun-tahun meningkatkan ancaman di perbatasan Rusia. Namun, bagian utama dari masalah kembali pada pertemuan Bucharest pada tahun 2008, ketika para pemimpin NATO dalam deklarasi mendukung aksesi Georgia dan Ukraina. Sejak itu, pejabat Rusia berulang kali memperingatkan keanggotaan Ukraina di NATO dan menyatakan bahwa mereka menganggap hal seperti itu sebagai ancaman langsung ke Rusia.Pada tahun-tahun berikutnya, aktivitas pemerintah Ukraina melawan kepentingan Rusia meningkat dan mencapai puncaknya dengan hadirnya Zelensky. Larangan bahasa Rusia, pembunuhan penduduk keturunan Rusia dan melemahnya ikatan budaya Rusia-Ukraina diikuti oleh arah neo-Nazi. Kelompok-kelompok ini, yang berakar pada kerja sama dengan tentara Hitler untuk menyerang Uni Soviet, memiliki dampak signifikan pada politik Ukraina. Sebagian besar kelompok Azov, yang kejahatannya dibandingkan dengan ISIS (Daesh) oleh publikasi Newsweek, telah diintegrasikan ke dalam tentara Ukraina, dan para pemimpinnya termasuk di antara para komandan dan pejabat Ukraina.Westernisasi Ukraina mengambil bentuk baru dengan tersingkirnya presiden yang dekat dengan Rusia dalam revolusi Maidan pada 2014. Sebagai tanggapan, Rusia merebut Krimea, yang menunjukkan bahwa negara itu tidak melebih-lebihkan kepekaannya terhadap keanggotaan NATO di Ukraina.Krimea adalah bagian penting dari konflik karena kepemilikannya atas pelabuhan Sevastopol, pelabuhan non-es terpenting Rusia di perairan hangat yang tidak diblokade oleh sekutu AS. Ukraina berusaha merebut kembali Krimea, dan Rusia tidak mau berkompromi untuk mempertahankannya, yang memberinya supremasi di Laut Hitam. Sebelum 2014, Rusia belum menunjukkan minat untuk menduduki Krimea, dan masalah ini hanya terjadi sebagai tanggapan atas tindakan NATO.Dengan Biden menjabat, hubungan Ukraina dengan NATO dipercepat. Pengiriman senjata ofensif ke Ukraina dan latihan bersama di Laut Hitam menunjukkan bahwa AS bersikeras membangun negara barat di perbatasan Rusia. Komunike NATO 2021 menegaskan kembali dukungannya untuk keanggotaan Ukraina. Sama seperti empat bulan setelah deklarasi NATO 2008 yang mendukung keanggotaan Ukraina dan Georgia, Rusia menginvasi Georgia utara, sehingga hasil KTT NATO 2021 adalah serangan terhadap Ukraina.Ketika kita melihat cerita dari sudut pandang politisi Rusia, masalahnya jelas; sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia praktis tidak bereaksi terhadap semua kemajuan NATO dan telah mundur dari semua bentengnya. Tetapi Ukraina adalah benteng terakhir yang tidak boleh diubah menjadi landasan peluncuran ancaman terhadap Rusia.Meskipun tidak ada negara yang acuh tak acuh terhadap negara-negara sekitarnya, penggunaan frasa "dekat luar negeri" oleh Rusia untuk menjelaskan lingkungan sekitarnya menjelaskan betapa pentingnya masalah ini bagi Rusia. Fakta bahwa Rusia telah diserang pada berbagai waktu, termasuk selama Perang Napoleon dan invasi Hitler dari perbatasan barat, memperjelas pentingnya peran penyangga Ukraina; sudut pandang tentang Ukraina ini dimiliki oleh semua elit politik Rusia.Kecuali negara-negara Baltik kecil, tidak satu pun dari 14 anggota NATO baru berbagi perbatasan dengan Rusia. Tapi Ukraina selalu bertindak sebagai penyangga antara Rusia dan kekuatan Eropa lainnya dan memiliki perbedaan yang signifikan dari negara lain.Situasi di atas menggambarkan kondisi Rusia yang berada di ambang perang. Ukraina berada di jalur yang akan menentukan keanggotaannya di NATO, dan di sisi lain, meskipun terjadi krisis di Donbass dan Krimea, konfrontasi antara NATO dan Rusia telah menjadi kemungkinan yang hampir pasti. Apalagi upaya diplomatik Rusia ditolak oleh Amerika.Dalam situasi seperti itu, pemerintah Rusia dihadapkan pada dua pilihan: tetap menjadi pengamat atau mengambil inisiatif. Rusia seharusnya menyaksikan penyebaran senjata NATO dan batalyon militer di perbatasannya, atau alih-alih bermain di lapangan yang sudah dirancang NATO, itu akan mengubah situasi yang menguntungkannya.Jika Rusia tidak menempatkan pemerintah Ukraina di ambang kehancuran dengan menyerang negara itu, kemungkinan besar adalah keanggotaan Ukraina di NATO dan upaya untuk merebut kembali Krimea, yang pasti akan mengarah pada konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Masalah ini bisa membawa dunia ke perang nuklir. Di antara keduanya, Rusia memilih untuk menduduki wilayah timur Ukraina dan menghancurkan kekuatan militer dan infrastrukturnya, secara praktis membuat kemungkinan keanggotaan negara ini di NATO tidak mungkin untuk dekade berikutnya.Brookings telah meramalkan kemungkinan perang NATO-Rusia empat tahun sebelum dimulainya perang di Ukraina. Lembaga think tank itu menulis dalam sebuah laporan, "Membawa Ukraina ke dalam perselisihan yang sedang berlangsung berarti bahwa NATO akan menghadapi kemungkinan Pasal 5 melawan Rusia pada hari pertama keanggotaan Kiev."Sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan upaya untuk mengobarkan perang gesekan menunjukkan bahwa Barat tidak memiliki keinginan untuk mengakhiri krisis. Pada umumnya, menjaga ketertiban Eropa dan dunia untuk negara-negara Barat hanya mungkin jika Rusia dikalahkan di Ukraina. Sebelum dimulainya perang, Rusia, dengan mengerahkan pasukannya di perbatasan Ukraina selama beberapa minggu, menuntut jaminan tentang non-anggota Ukraina di NATO dan mencegah transfer peralatan militer ofensif ke perbatasan Rusia, yang dibiarkan tidak terjawab oleh NATO. Reaksi negara-negara Barat terhadap perang di Ukraina menegaskan bahwa dalam kasus keanggotaan Ukraina, tidak ada jalan untuk diplomasi yang dapat dibayangkan.[IT/AR]