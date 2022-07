AS Khawatirkan Persatuan UE di Tengah Pemotongan Gas

IslamTimes - Pemerintah AS bekerja "dengan marah" di belakang layar untuk menjaga Uni Eropa bersatu melawan Moskow di tengah penurunan pasokan gas Rusia ke pelanggan Eropa, CNN melaporkan Rabu (27/7), mengutip pejabat Amerika.

Ada kepanikan di kedua sisi Atlantik atas kemungkinan Eropa mengalami kekurangan gas parah musim dingin ini, kata pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada penyiar.“Ini adalah ketakutan terbesar kami,” salah satu dari mereka mengakui, memperingatkan bahwa dampak pemotongan gas di Eropa dapat menjadi bumerang bagi AS, yang menyebabkan lonjakan lebih lanjut dalam harga gas dan listrik untuk pelanggan Amerika.Seluruh situasi juga akan menjadi ujian utama ketahanan dan persatuan Eropa melawan Rusia, tambahnya.Harga gas di Eropa mencapai $2300 per seribu meter kubik pada hari Rabu – level tertinggi sejak Maret – setelah raksasa gas Rusia Gazprom mengurangi pengiriman melalui pipa Nord Stream 1 menjadi 20% dari kapasitas maksimumnya.Perusahaan mengutip alasan keamanan untuk langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa peraturan teknis mengharuskan turbin untuk dirombak.Tetapi sumber CNN bersikeras bahwa itu sebenarnya sebagai pembalasan atas sanksi yang dijatuhkan oleh UE terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina. Keputusan oleh Gazprom telah menempatkan Barat di "wilayah yang belum dipetakan" dalam hal apakah Eropa akan memiliki cukup gas untuk melewati musim dingin, kata mereka.Pada hari Selasa (26/7), para menteri energi UE menyetujui rencana untuk memangkas konsumsi gas sebesar 15% dari Agustus hingga musim semi berikutnya, tetapi para pejabat AS menyarankan bahwa tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak akan cukup untuk mengimbangi kekurangan.Pemerintahan Biden mengirim koordinator presiden AS untuk energi global, Amos Hochstein ke UE pada hari Selasa untuk membantu blok tersebut menyelesaikan masalah, lapor CNN.[IT/r]