Grup Peretas Irak Menargetkan IT dan Perusahaan E-commerce 'Israel' dalam Operasi Cyber ​​Besar

IslamTimes - Sekelompok peretas Irak dilaporkan telah menargetkan situs web sejumlah perusahaan Zionis 'Israel' yang terlibat dalam sektor teknologi informasi serta pembelian atau penjualan produk elektronik di layanan online atau melalui Internet.

Aktivis media sosial mengatakan berbagai situs web Zionis 'Israel' saat ini sedang offline karena serangan cyber yang meluas yang terjadi pada hari Selasa (26/7) dan dilakukan oleh kelompok peretas Irak yang menyebut dirinya "Tim ALtahrea."Di antara situs yang terkena dampak adalah situs Lifters, situs web Nadlan World, dan situs web Liam Group.Peretas Irak memposting gambar komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang dibunuh bersama dengan rekannya dari Irak Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU], di serangan pesawat nir awak AS yang disahkan oleh mantan presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Mereka juga menempatkan tab untuk memainkan lagu resmi PMU Irak, yang lebih dikenal dengan kata Arab Hashd al-Shaabi, di situs web Zionis 'Israel' yang dirusak.Sabereen News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Hashd al-Shaabi, melaporkan pada 11 Juli bahwa Tim ALtahrea telah berhasil membobol situs web kotamadya Tel Aviv dan menghapusnya, seminggu setelah serangan cyber serupa pada Sistem Transit Massal Metropolitan NTA Ltd., yang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi sistem angkutan massal di kota pesisir Palestina yang diduduki Zionis 'Israel'."Tidak bekerja; itu ditangguhkan atas perintah Jenderal Qassem Soleimani, ”baca pesan yang diposting di situs web Kota Tel Aviv pada saat diretas.NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd milik rezim Zionis, perusahaan yang membangun jaringan kereta api ringan untuk wilayah Tel Aviv, mengklaim awal bulan ini bahwa situs webnya 'sementara terganggu' oleh serangan siber asing.Saberin News kemudian mengatakan bahwa sebuah kelompok yang berbasis di negara Arab telah menargetkan perusahaan tersebut, mempengaruhi sistem operasi, monitor kontrol, dan servernya.Kembali pada tanggal 28 Juni, dua kelompok peretas Irak menargetkan situs web perusahaan intelijen digital Zionis 'Israel' Cellebrite, yang menyediakan solusi untuk mengambil informasi dari perangkat elektronik dan menganalisis data.[IT/r]