Keluarga Abu Akleh Menuntut Penyelidikan Independen atas Pembunuhannya, AS Tidak Berkomitmen

IslamTimes - Keluarga jurnalis Palestina yang terbunuh Shireen Abu Akleh, yang dibunuh oleh pasukan Zionis Israel di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada Mei, telah memperbarui seruan untuk penyelidikan independen atas pembunuhan berdarah dinginnya.

Mereka bertemu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Selasa (26/7) dalam upaya untuk menuntut keadilan bagi wartawan, yang ditembak mati oleh pasukan Zionis Israel.Keluarga menggarisbawahi perlunya "penyelidikan AS yang menyeluruh, kredibel, independen, dan transparan yang mengarah pada pertanggungjawaban nyata", kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh keluarga."Sudah terlalu lama, Amerika Serikat telah memungkinkan Israel untuk membunuh dengan impunitas dengan memberikan senjata, kekebalan, dan perlindungan diplomatik," saudara laki-laki Shirin Tony Abu Akleh dan keponakannya mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama setelah pembicaraan dengan Blinken.Mereka mengatakan "kekebalan hukum mengarah pada pengulangan", dan bahwa mereka berada di Washington "untuk memastikan bahwa siklus ini berakhir"."Jika kami membiarkan pembunuhan Shirin tersapu di bawah karpet, kami mengirim pesan bahwa kehidupan warga AS di luar negeri tidak penting, bahwa kehidupan orang Palestina yang hidup di bawah pendudukan Zionis Israel tidak penting, dan bahwa jurnalis paling berani di dunia, mereka yang menutupi dampak manusia dari konflik bersenjata dan kekerasan, dapat dikorbankan."Dalam sebuah pernyataan dan wawancara dengan Politico, mereka mengatakan Gedung Putih tidak menanggapi kekhawatiran mereka dengan serius dan "enggan" untuk bertemu dengan mereka.“Pernyataan pemerintah pada 4 Juli merupakan penghinaan terhadap keadilan, dan memungkinkan Israel untuk menghindari pertanggungjawaban atas pembunuhan Shirin,” tulis keluarga tersebut dalam sebuah pernyataan.Pada 4 Juli, Departemen Luar Negeri AS menyimpulkan penyelidikannya sendiri, menemukan militer Zionis Israel "kemungkinan bertanggung jawab" atas penembakan itu.Namun, dikatakan bahwa "ahli balistik menentukan peluru itu rusak parah, yang mencegah kesimpulan yang jelas," akhirnya menyatakan bahwa kematiannya adalah "akibat dari keadaan yang tragis."Mengenakan pakaian pers, Abu Akleh yang berusia 51 tahun dibunuh dengan darah dingin saat meliput serangan militer Zionis Israel di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 11 Mei. Kemudian, pemakamannya juga diserang oleh pasukan rezim.Media dan pemimpin Barat telah dituduh menutup mata terhadap pelanggaran hukum internasional oleh rezim apartheid Israel di wilayah Palestina yang diduduki.[IT/r]