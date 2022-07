Kim Mengatakan Korea Utara Siap Memobilisasi Pasukan Nuklir

IslamTimes - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan negaranya siap untuk memobilisasi pencegah perang nuklirnya.

Berbicara pada acara peringatan Perang Korea, Kim menambahkan bahwa negara itu "sepenuhnya siap untuk setiap konfrontasi militer dengan AS," kantor berita negara KCNA melaporkan.Komentar itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin sedang mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh.AS memperingatkan bulan lalu bahwa Pyongyang dapat melakukan tes semacam itu kapan saja.Uji coba nuklir terbaru Korea Utara adalah pada tahun 2017. Namun, ketegangan telah meningkat di semenanjung Korea.Perwakilan khusus AS untuk Korea Utara Sung Kim mengklaim bahwa Korea Utara telah menguji jumlah rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini - 31 dibandingkan dengan 25 selama tahun pemecahan rekor terakhirnya, 2019.Kim menggarisbawahi bahwa ancaman nuklir dari AS mengharuskan Korea Utara untuk mencapai "tugas sejarah yang mendesak" untuk meningkatkan pertahanan diri.AS telah salah mengartikan latihan militer reguler Korea Utara sebagai provokasi, tambahnya.Kim juga muncul untuk menanggapi laporan bahwa Korea Selatan bergerak untuk menghidupkan kembali rencana untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara dengan meningkatkan serangan pencegahan jika terjadi serangan yang akan segera terjadi.[IT/r]