Tidak Partai Republik Maupun Demokrat: Partai Ketiga Amerika Baru Muncul

IslamTimes - Mantan Partai Republik dan Demokrat bergabung pada hari Rabu (27/7) untuk membuat partai nasional Centrist baru (Tengah) untuk memenuhi aspirasi orang Amerika yang mengatakan mereka bosan dengan sistem politik yang disfungsional di AS.

Partai baru, yang disebut Forward, diketuai bersama oleh mantan calon presiden dari Partai Demokrat Andrew Yang dan Christine Todd Whitman, mantan gubernur Partai Republik di New Jersey. Meskipun Partai Maju Yang awalnya didirikan pada Oktober 2021, sekarang telah bergabung dengan dua organisasi lain: Gerakan Amerika Baru, mantan Partai Republik, dan Gerakan Melayani Amerika bipartisan.Para pemimpin kelompok politik yang baru menetas berharap untuk menantang sistem dua partai tradisional di Amerika, mengklaim itu membagi AS menjadi kubu yang berbeda, sementara partai Maju berusaha untuk menyatukan mereka. “Tidak tersisa. Tidak benar. MAJU,” slogan di situs web partai berbunyi.Dalam sebuah opini di The Washington Post pada hari Rabu (27/7), para pemimpin Forward membunyikan alarm atas keadaan AS saat ini, mencela “ekstremisme politik” yang “memecahkan bangsa kita” dan mengarah pada “intimidasi politik.”“Jika tidak ada yang dilakukan, Amerika Serikat tidak akan mencapai ulang tahunnya yang ke-300 abad ini dalam bentuk yang dapat dikenali,” tulis mereka, menambahkan bahwa orang Amerika telah kehilangan kepercayaan pada pemerintah mereka.Amerika Serikat, kata mereka, “sangat membutuhkan partai politik baru — partai yang mencerminkan mayoritas yang moderat dan masuk akal.” “Partai-partai usang hari ini telah gagal dengan melayani masyarakat. Akibatnya, kebanyakan orang Amerika merasa mereka tidak terwakili,” tulis artikel itu.Untuk mencapai tujuan menyatukan orang, partai Maju berusaha untuk "menghidupkan kembali ekonomi yang adil dan berkembang," untuk "memberi orang Amerika lebih banyak pilihan dalam pemilihan, lebih percaya pada pemerintah yang berfungsi," dan "merevitalisasi budaya" yang "menolak kebencian. dan menghilangkan hambatan.”Partai Forward bermaksud untuk mendapatkan pendaftaran dan akses pemungutan suara di seluruh 50 negara bagian pada akhir 2024, tepat pada waktunya untuk pemilihan presiden dan kongres. Ini juga bertujuan untuk memperebutkan beberapa suara di tingkat lokal.Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Andrew Yang menunjukkan bahwa anggaran awal partai akan menjadi sekitar $ 5 juta dan akan mendapatkan dukungan keuangan yang cukup besar dari para donornya. "Kami memulai dalam posisi keuangan yang sangat kuat. Dukungan keuangan tidak akan menjadi masalah," kata Yang.Pembentukan partai baru muncul setelah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa hanya 13 persen orang Amerika yang percaya bahwa negara itu menuju ke arah yang benar.[IT/r]