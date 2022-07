Grup Kapal Induk AS Dalam Perjalanan Ke China Taipei Di Tengah Ketegangan Atas Rencana Kunjungan Pelosi

IslamTimes - Sebuah kelompok penyerang kapal induk AS sedang menuju ke China Taipei ketika ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan China atas kunjungan potensial ke pulau yang diperintah sendiri oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Kapal induk USS Ronald Reagan dan kelompok penyerangnya, termasuk kapal perusak peluru kendali dan kapal penjelajah peluru kendali, meninggalkan Singapura pada hari Senin (25/7) dan mulai berlayar menuju Selat Taiwan di Laut Cina Selatan, South China Morning Post melaporkan pada hari Rabu (27/7).Laporan tersebut, mengutip informasi pelacakan kapal yang disediakan oleh lembaga pemikir yang berbasis di Beijing, South China Sea Strategic Probing Initiative, menekankan bahwa militer AS belum mengungkapkan tujuan akhir dari kelompok kapal induk tetapi akan berakhir di selat sensitif jika itu berlanjut di rute yang sama.Sementara itu, China juga membangun kekuatan udaranya di kawasan itu dan telah memperingatkan AS bahwa mereka akan merespons dengan "tindakan tegas" jika Pelosi menginjakkan kaki di Taipei. Pernyataan kuat dari Beijing datang sebagai tanggapan atas laporan pekan lalu bahwa Pelosi yang berusia 82 tahun, seorang Demokrat yang berada di urutan kedua dalam garis suksesi presiden, dapat berkunjung ke Taipei pada bulan Agustus.China telah berulang kali memperingatkan AS terhadap hubungan formal dengan China Taipei, yang merupakan wilayah kedaulatan China.Di bawah kebijakan "Satu China", hampir semua negara di seluruh dunia mengakui kedaulatan Beijing atas China Taipei, termasuk AS, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan wilayah tersebut tetapi terus mendukung sikap anti-China dan memasoknya dengan jumlah besar. persenjataan.Rencana Pelosi untuk mengunjungi pulau itu – yang belum dikonfirmasi oleh senior Demokrat sendiri – kemungkinan akan mendominasi percakapan telepon antara Presiden China Xi Jinping dan mitranya dari AS, Joe Biden, yang mengatakan dia mengharapkan panggilan telepon akan dilakukan minggu ini.Jika Pelosi mengunjungi China Taipei, dia akan menjadi politisi AS dengan peringkat tertinggi yang melakukan perjalanan ke pulau itu sejak 1997.[IT/r]