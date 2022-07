Anggota Parlemen AS Ingin Rusia Dicap sebagai Sponsor Terorisme

IslamTimes - Sebuah resolusi tidak mengikat yang menyerukan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk menunjuk Rusia sebagai sponsor terorisme telah disetujui dengan suara bulat oleh Senat pada hari Rabu (27/7).

Resolusi yang tidak mengikat telah disetujui dengan suara bulat oleh Senat.Menurut RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh Senator Lindsey Graham (R-SC) dan Richard Blumenthal (D-CT), Moskow layak mendapatkan label ini atas tindakannya di Chechnya Rusia, serta Georgia, Suriah, dan Ukraina, yang mengakibatkan “kematian dari pria, wanita, dan anak-anak tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya.”RUU itu menyalahkan pasukan Rusia karena melakukan kejahatan perang selama operasi militer yang sedang berlangsung di Ukraina dan berusaha menutupinya, menggemakan poin pembicaraan yang dibuat oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky selama beberapa bulan terakhir. Moskow secara konsisten menyangkal klaim ini, menuduh pasukan Kiev yang didukung AS dan tentara bayaran menargetkan warga sipil.Graham dan Blumenthal mengunjungi Kiev pada awal Juli untuk bertemu dengan Zelensky dan mempromosikan dorongan mereka untuk menunjuk Rusia sebagai sponsor terorisme. Pemimpin Ukraina "berterima kasih kepada para senator atas kegiatan penting ini," kata kantornya.Sergey Tsekov, anggota komite urusan luar negeri di Dewan Federasi Rusia, bereaksi terhadap langkah Senator AS dengan bersikeras bahwa Rusia selalu menjadi "negara pelindung" yang memerangi terorisme.“Upaya Amerika untuk mengubah Rusia menjadi negara paria telah gagal dan karena kesalahan ini mereka memunculkan ide baru bahwa Rusia adalah sponsor terorisme,” kata Tsekov.RUU serupa telah diperkenalkan di DPR AS, di mana sangat didukung oleh pembicara Nancy Pelosi.Politico melaporkan pekan lalu bahwa Pelosi telah memperingatkan Blinken bahwa jika dia tidak menunjuk Rusia sebagai sponsor terorisme, Kongres akan melakukannya sendiri dengan mengesahkan undang-undang yang relevan.Mereka yang berada di belakang menempatkan Rusia pada daftar yang sama dengan Kuba, Korea Utara, Iran, dan Suriah berpendapat bahwa itu akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan tekanan sanksi terhadap negara itu dengan memperluas pembatasan di luar penargetan sektor-sektor tertentu dari ekonominya.Pada bulan April, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price berpendapat bahwa “sanksi [terhadap Rusia] yang kami miliki dan telah kami ambil adalah langkah yang sama yang akan ditimbulkan oleh penunjukan negara sponsor terorisme.”Ketika berbicara tentang masalah yang sama pada hari Selasa, Price menunjukkan bahwa Departemen Luar Negeri bertanggung jawab untuk mengambil "kriteria yang telah ditulis Kongres menjadi undang-undang" mengenai penunjukan Rusia sebagai sponsor terorisme dan "untuk membandingkannya dengan fakta di lapangan. .” Inilah yang telah dilakukan agensi baru-baru ini, tambahnya.[IT/r]