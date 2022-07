Xi dan Biden Saling Memperingatkan tentang Taiwan

IslamTimes - Para pemimpin AS dan China telah saling memperingatkan tentang Taiwan selama panggilan telepon yang berlangsung lebih dari dua jam.

Para pemimpin AS dan China telah mengadakan pertemuan virtual sebelumnya.Presiden Joe Biden mengatakan kepada mitranya dari China, Xi Jinping, bahwa AS sangat menentang setiap langkah sepihak untuk mengubah status pulau itu.Namun dia menambahkan bahwa kebijakan AS di Taiwan tidak berubah.Beijing mengatakan Xi telah memberi tahu Biden untuk mematuhi prinsip satu-China, memperingatkannya bahwa "siapa pun yang bermain api akan dibakar".Pemimpin China telah menggunakan retorika serupa di Taiwan di masa lalu - tahun lalu dia mengatakan mendorong kemerdekaan Taiwan akan "bermain dengan api".Ketegangan atas masalah ini meningkat menjelang rumor rencana Ketua DPR AS Nancy Pelosi untuk mengunjungi Taiwan.Departemen luar negeri mengatakan Pelosi belum mengumumkan perjalanan apa pun, tetapi China telah memperingatkan "konsekuensi serius" jika Pelosi melanjutkan kunjungan semacam itu.Pekan lalu, Biden mengatakan kepada wartawan "militer menganggap itu bukan ide yang baik", tetapi Gedung Putihnya menyebut retorika China terhadap perjalanan semacam itu "jelas tidak membantu dan tidak perlu".Pelosi, yang berada di urutan berikutnya dalam kursi kepresidenan setelah wakil presiden, akan menjadi politisi AS dengan peringkat tertinggi yang melakukan perjalanan ke Taiwan sejak 1997.China melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang harus menjadi bagian dari negara itu - dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai hal ini.Gedung Putih mengatakan bahwa selain Taiwan, kedua pemimpin juga membahas berbagai masalah lain, termasuk perubahan iklim dan keamanan kesehatan.[IT/r]