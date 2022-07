Surat Kabar: Taiwan Akan 'Menanggung Murka Beijing' dalam Kunjungan Pelosi Terjadi

IslamTimes - Akan sangat sulit bagi pemerintah Taiwan untuk menolak menerima Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi, tetapi jika kunjungan itu terjadi, otoritas pulau itu harus 'menanggung murka Beijing', surat kabar terkemuka Hong Kong South China Morning Post mengatakan pada hari Kamis (28/7).

Di satu sisi, surat kabar itu mencatat, kunjungan Pelosi ke pulau itu akan menunjukkan bahwa Taipei mendapat dukungan Washington dan meningkatkan peluang Partai Progresif Demokratik yang berkuasa untuk memenangkan pemilihan paruh waktu November. Tetapi pada saat yang sama, konsekuensi dari kunjungan semacam itu, yang sangat diperingatkan oleh Beijing, akan meningkatkan tekanan militer China di pulau itu.“Akan sangat sulit bagi pemerintah Presiden Tsai Ing-wen untuk menolak tawaran kunjungan Pelosi, mengingat [posisinya dalam politik AS] dan bahwa dia telah lama dikenal karena dukungannya untuk Taiwan,” Wang Kung-yi, direktur dari Masyarakat Studi Strategis Internasional Taiwan, mengatakan, “Tetapi jika Pelosi benar-benar berkunjung, pemerintah Tsai harus menanggung kemarahan Beijing, yang telah mengancam akan mengambil tindakan tegas [jika berlanjut],” katanya.Analis Taiwan lainnya, Chieh Chung, memperingatkan bahwa Beijing akan secara signifikan meningkatkan tekanan militer di pulau itu selama kunjungan Pelosi. Secara khusus, Tentara Pembebasan Rakyat China, menurut dia, dapat mengirim kapal perang melewati garis tengah, zona identifikasi pertahanan udara Taiwan melintasi garis tengah selat yang memisahkan daratan dan pulau-pulau. Tentara Pembebasan Rakyat China juga dapat mengadakan latihan tembakan langsung di dekat pantai selatan Taiwan yang melibatkan kapal perang dan serangan drone.Sebelumnya, ada laporan di media bahwa Pelosi, yang menempati pos terpenting ketiga dalam hierarki pemerintah AS, bermaksud mengunjungi pulau itu pada Agustus. Tercatat bahwa Pelosi telah merencanakan untuk mengunjungi Taiwan pada bulan April, tetapi menunda perjalanan karena virus corona. Kunjungan itu akan menjadi kunjungan pertama ke pulau itu oleh ketua DPR AS dalam 25 tahun. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan Beijing akan mengambil tindakan drastis jika terjadi kunjungan tersebut.Para ahli mencatat bahwa rencana Pelosi untuk mengunjungi Taiwan meningkatkan ancaman konflik militer antara Tentara Pembebasan Rakyat China dan Angkatan Bersenjata AS. Menurut beberapa analis, militer China dapat mendeklarasikan zona larangan terbang dan zona pengiriman terbatas dengan dalih latihan militer di dekat Selat Taiwan, yang akan memaksa pesawat Pelosi mengubah rutenya jika dia masih bersikeras mengunjungi pulau itu.[IT/r]