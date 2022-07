CNN: Rusia Membuat Proposal Kontra Tahanan ke AS 

IslamTimes - Rusia menginginkan Vadim Krasikov, seorang warga negara Rusia yang dihukum karena pembunuhan di Jerman tahun lalu, untuk dimasukkan dalam pertukaran tahanan potensial dengan AS, CNN melaporkan pada hari Jumat (29/7), mengutip beberapa orang yang mengetahui masalah tersebut.

Moskow meminta agar seorang pria yang dihukum karena membunuh seorang mantan komandan Chechnya di Berlin dimasukkan, CNN melaporkan.Saluran tersebut sebelumnya melaporkan bahwa AS bersedia menukar Viktor Bout, yang dihukum karena perdagangan senjata di AS satu dekade lalu, dengan mantan Marinir AS Paul Whelan dan pemain bola basket Brittney Griner, yang saat ini ditahan di Rusia masing-masing atas tuduhan spionase dan narkoba. .Krasikov dihukum oleh pengadilan Jerman pada bulan Desember karena membunuh Zelimkhan Khangoshvili – mantan komandan Chechnya yang berperang melawan Moskow – di sebuah taman Berlin pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan memutuskan bahwa Krasikov bertindak atas perintah pemerintah Rusia, tetapi Kremlin membantah bahwa negara terlibat.Menurut CNN, Moskow mengajukan permintaan untuk menukar Krasikov bulan lalu melalui “saluran belakang informal” yang digunakan oleh kepala badan keamanan domestik negara itu, FSB. Sumber tersebut mengatakan kepada saluran tersebut bahwa permintaan itu dipandang sebagai "bermasalah" karena Krasikov berada dalam tahanan Jerman, dan tidak dipandang sebagai "lawan yang sah" terhadap tawaran yang dilaporkan Washington untuk menukar Bout dengan Griner dan Whelan.Namun demikian, sumber senior pemerintah Jerman dikutip mengatakan bahwa AS mengajukan pertanyaan kepada Jerman apakah mereka mungkin bersedia untuk menukar Krasikov, tetapi "belum dipertimbangkan secara serius." Seorang pejabat AS menggambarkan langkah itu sebagai "pemeriksaan status."Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan kepada CNN bahwa “menahan dua sandera Amerika yang ditahan secara salah untuk pembebasan seorang pembunuh Rusia di tahanan negara ketiga bukanlah tawaran balasan yang serius.” Dia menambahkan bahwa permintaan untuk memperdagangkan Krasikov akan menjadi "upaya dengan itikad buruk untuk menghindari kesepakatan di atas meja yang harus diambil Rusia."Rusia belum mengomentari permintaan yang dilaporkan mengenai Krasikov.CNN melaporkan pada hari Rabu bahwa Gedung Putih membuat tawaran ke Moskow untuk menukar Bout dengan Whelan dan Griner. Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi bahwa negosiasi tentang pertukaran potensial sedang berlangsung, tetapi tidak memberikan rincian. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa dia membahas masalah ini dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov melalui telepon pada hari Jumat (29/7).[IT/r]