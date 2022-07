Raisi: Iran Sepenuhnya Mendukung Kebijakan “Satu China” Melawan Unilateralisme AS yang “Merusak”

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah negara adalah salah satu prinsip dasar kebijakan luar negeri negara itu, menyuarakan dukungan tegas Republik Islam untuk kebijakan 'Satu China' terhadap Taiwan.

"Dukungan untuk kebijakan Satu China adalah kebijakan yang pasti dan berprinsip dari Republik Islam Iran," kata Raisi dalam percakapan telepon selama satu jam dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Jumat (29/7).Dia mengatakan campur tangan AS dalam urusan internal negara merupakan kelanjutan dari kebijakan unilateralisme destruktif Washington, yang "sekarang berubah menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional."Dalam sambutan serupa pada hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negaranya sepenuhnya mendukung kebijakan Satu China, menambahkan, “Posisi kami tentang keberadaan hanya satu China tetap tidak berubah.”Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia menyatakan solidaritas dengan China dalam masalah Taiwan. “Kami menghormati kedaulatan dan integritas teritorial China dan percaya bahwa tidak ada negara di dunia yang berhak mempertanyakan hal ini atau mengambil langkah-langkah yang menghasut atau lainnya,” katanya.Beijing minggu ini memperingatkan bahwa mereka "bersiap-siap" untuk kemungkinan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi, yang akan menjadi yang pertama ke Taiwan oleh seorang ketua DPR AS yang menjabat sejak 1997."Kami dengan tegas menentang kunjungan Ketua Pelosi ke Taiwan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada konferensi pers reguler pada hari Rabu (27/7)."Jika AS terus maju dan menantang garis bawah China ... pihak AS akan menanggung semua konsekuensinya," tambahnya.Presiden China dan Amerika Xi Jinping dan Joe Biden juga melakukan percakapan telepon dua jam pada hari Kamis, di mana presiden China memperingatkan mitranya dari AS untuk tidak bermain api mengenai Taiwan.“Mereka yang bermain api akan binasa olehnya,” kata kementerian luar negeri China mengutip Xi kepada Biden dalam panggilan kelima mereka sebagai pemimpin. “Diharapkan AS akan melihat dengan jelas tentang ini.”Di bawah kebijakan "Satu China", hampir semua negara di seluruh dunia mengakui kedaulatan Beijing atas China Taipei, termasuk AS, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan wilayah tersebut tetapi terus mendukung sikap anti-China dan memasoknya dengan sejumlah besar persenjataan.Juga selama percakapan telepon hari Jumat, Raisi mengatakan kepada mitranya dari China bahwa Teheran bertekad untuk memperluas hubungan dengan Beijing di semua bidang terlepas dari perkembangan internasional yang ada dan mengatakan setiap upaya AS untuk mengulangi era Perang Dingin di dunia akan menunjukkan kelemahan dan kemundurannya. .Dia mengatakan kebijakan Iran tentang peningkatan hubungan dengan negara-negara tetangganya telah "mempersiapkan landasan yang diperlukan untuk keamanan dan pembangunan kolektif di Asia Barat dan dapat berfungsi sebagai model untuk memperkuat kepercayaan politik dan pembangunan ekonomi di kawasan itu."Kepala eksekutif Iran juga menegaskan kembali upaya negara itu untuk menyediakan keamanan maritim dan transfer energi.Menunjuk pembicaraan antara Iran dan kelompok negara-negara P4+1 tentang kemungkinan cara untuk menghidupkan kembali perjanjian 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan [JCPOA], Raisi mengatakan sebagai pihak yang melanggar perjanjian, Amerika Serikat harus membuat "keputusan politik" dan mengadopsi semua tindakan yang diperlukan untuk menghapus sanksi ilegal terhadap Teheran dan pihak ketiga.Presiden Iran menyambut baik promosi kerja sama ekonomi multilateral yang sejalan dengan pengaturan regional dan ekstra-regional seperti kelompok kuat negara-negara berkembang dunia, yang dikenal sebagai BRICS, dan Organisasi Kerjasama Shanghai.Raisi dan Xi memuji peningkatan hubungan timbal balik dan pertukaran perdagangan selama setahun terakhir dan menyepakati cara untuk mempercepat implementasi perjanjian kemitraan strategis 25 tahun antara Teheran dan Beijing.Xi mengatakan Iran memainkan peran konstruktif dalam menjaga stabilitas di kawasan itu dan menyuarakan penentangan negaranya terhadap kebijakan tekanan dan unilateralisme.Dia mengatakan dalam menghadapi situasi internasional yang kompleks, China dan Iran telah memperkuat solidaritas dan kerja sama, meningkatkan kepentingan bersama mereka, dan menjaga hak dan kepentingan sah negara-negara berkembang.Dia menggarisbawahi pentingnya hubungan strategis antara Tehran dan Beijing dan mengatakan China siap bekerja sama dengan Iran untuk mendorong kemajuan baru dalam pengembangan kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara.Presiden China mendesak kedua negara untuk terus saling mendukung satu sama lain dalam isu-isu mengenai kepentingan inti mereka dan isu-isu yang menjadi perhatian utama mereka, dengan mengatakan Tehran dan Beijing perlu menjaga komunikasi yang erat mengenai implementasi rencana kerja sama komprehensif mereka.[IT/r]