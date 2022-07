Sayyid Nasrallah: Prestasi Perlawanan, Semua Yang Kami Miliki dengan Keutamaan Asyura

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menekankan pada hari Jumat bahwa Perlawanan sepenuhnya melekat pada Asyura dan Imam Hussein (AS).

Dalam pidato pada malam pertama Muharram, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa semua pengorbanan bersama dengan kesabaran, ketabahan, Jihad, kerja keras, kemenangan dan prestasi yang diraih selama empat puluh tahun diilhami oleh Asyura."Semua yang Kita Miliki adalah Berlandaskan Ashura."IslamTimes - Asyura menandai peringatan kesyahidan Imam Hussein (as), Imam Syiah ketiga dan cucu Nabi Muhammad (saw) dalam tragedi Karbala.“Peringatan Asyura selama empat puluh tahun memberikan gerakan kami dengan antusiasme, kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk mempersembahkan pengorbanan dan harapan,” Sayyid Nasrallah berbicara kepada para pelayat di pinggiran selatan Beirut (Dahiyeh).Sementara itu, beliau mengucapkan selamat kepada umat Islam pada tahun baru lunar, berharap tahun yang penuh berkah.Sayyid Nasrallah menyatakan bahwa selama malam Muharram ia akan menangani masalah agama dan budaya yang berkaitan dengan Asyura, Imam Hussein (as) dan rumah tangga Nabi Muhammad (saw), menambahkan bahwa urusan politik akan ditangani pada malam kesepuluh dan hari Muharram. Namun, dia mencatat bahwa dia mungkin telah memberikan penjelasan singkat tentang beberapa perkembangan politik dalam beberapa hari mendatang jika diperlukan.[IT/r]