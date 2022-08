Media: Pangeran Charles Mengambil Uang Keluarga Bin Laden 

IslamTimes - Pangeran Charles Inggris “secara pribadi mengamankan” sumbangan sebesar £ 1 juta ($ 1,2 juta) untuk amal dari keluarga Osama bin Laden pada tahun 2013, The Times melaporkan pada hari Minggu (31/7). Pangeran Wales baru-baru ini diteliti karena mengambil "kantong uang tunai" dari keluarga kerajaan Qatar.

Sumbangan itu diberikan setelah Charles bertemu dengan dua kerabat dalang teroris di LondonCharles “menengahi pembayaran” setelah pertemuan pribadi dengan Bakr dan Shafiq bin Laden di kediamannya di London Clarence House pada Oktober 2013, sumber surat kabar itu mengklaim. Bakr dan Shafiq adalah saudara tiri Osama Bin Laden, pemimpin Al-Qaeda dan dalang 9/11 yang ditembak mati oleh pasukan khusus AS di Pakistan dua tahun sebelum pertemuan itu.Menurut Times, Charles menyetujui sumbangan tersebut meskipun ada keberatan dari stafnya dan Yayasan Amal Pangeran Wales (PWCF). Charles dilaporkan memilih untuk tidak mengembalikan uang itu, karena hal itu akan mempermalukan saudara-saudaranya.Namun, Ketua PWCF Sir Ian Cheshire mengatakan kepada surat kabar bahwa kelima wali amal "sepenuhnya" setuju untuk menerima sumbangan setelah mendengarkan keprihatinan. Sumber lain mengatakan kepada The Guardian bahwa sang pangeran tidak didesak untuk mengembalikan uang itu, dan membantah saran bahwa dia secara pribadi menengahi kesepakatan itu.Tidak ada kesan bahwa Bakr atau Syafiq bin Laden pernah mendanai atau terlibat dalam terorisme, The Times menunjukkan.Komisi Amal Inggris menghentikan penyelidikan minggu lalu ke dalam sumbangan jutaan pound yang dibuat oleh keluarga kerajaan Qatar ke PWCF. Media Inggris melaporkan bulan lalu bahwa Charles telah menerima tas belanja penuh uang tunai senilai lebih dari £2,5 juta ($3,07 juta) selama pertemuan dengan Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani antara 2011 dan 2015. Al Thani menjabat sebagai perdana menteri Qatar antara 2007 dan 2013 .Pangeran Wales tidak asing dengan kontroversi, dan hubungannya dengan keluarga Bin Laden telah dipertanyakan sebelumnya. Setelah diperkenalkan dengan Bakr di Pusat Studi Islam Oxford pada tahun 2000, Charles mendapat kecaman dari pers Inggris ketika dia makan malam dengan saudara laki-laki Osama pada bulan Oktober berikutnya, kurang dari sebulan setelah serangan 9/11.[IT/r]