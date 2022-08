Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS Non-Aktifkan Ratusan Pesawat Tempur karena Kerusakan Bagian Kursi Ejeksi 

IslamTimes - Ratusan pesawat Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS telah dilarang terbang karena kerusakan bagian kursi lontar mereka, masalah keamanan utama jika seorang pilot tiba-tiba harus keluar dari pesawat.

Masalah ini pertama kali menjadi publik pada hari Selasa, ketika Angkatan Laut mengandangkan sejumlah F/A-18 Hornet, F/A-18E/F Super Hornet dan pesawat perang EA-18G, serta T-45 Goshawk dan F-5 yang dirahasiakan. Pesawat latih Tiger II, outlet berita military.com yang berbasis di AS melaporkan Jumat (29/7).Layanan tersebut membuat keputusan untuk mengandangkan pesawat-pesawat tempur "setelah diberitahu tentang potensi cacat oleh vendor," katanya. Produsen kursi ejeksi adalah perusahaan Martin-Baker yang berbasis di Inggris yang mengkhususkan diri dalam peralatan ejeksi untuk pesawat asing dan AS.Menurut laporan itu, Martin-Baker menandai perangkat yang digerakkan oleh kartrid - komponen peledak yang digunakan untuk meluncurkan kursi pelontar keluar dari kokpit - sebagai masalah, mengakui bahwa banyak perangkat tersebut tidak berfungsi dengan baik dan perlu diperbaiki dan diganti.Masalahnya juga mempengaruhi Angkatan Udara AS, laporan itu menambahkan, mencatat bahwa Komando Tempur Udara (ACC) mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa “mereka menghentikan armada jet F-35A Lightning II karena cacat Martin-Baker. .” Pada 19 Juli, dia memulai inspeksi 90 hari terhadap semua komponen di pesawatnya."Karena sangat berhati-hati, unit ACC akan melakukan stand-down pada 29 Juli untuk mempercepat proses pemeriksaan," kata pernyataan dari Angkatan Udara seperti dikutip dalam laporan tersebut. "Berdasarkan data yang dikumpulkan dari inspeksi tersebut, ACC akan memutuskan untuk melanjutkan operasi."Dua hari sebelumnya, Komando Pendidikan dan Pelatihan Udara Angkatan Udara ke-19 diberitahu tentang masalah kursi lontar pada pesawat pelatihan T-38 Talon dan T-6 Texan II. Martin-Baker juga memproduksi perangkat ejeksi untuk pesawat tersebut.Angkatan Udara mengidentifikasi total 279 pesawat T-38 dan T-6 yang terkena dampak dan memerintahkan penghentian pesawat tersebut, yang berarti mereka tidak akan terbang sampai kursi lontar dibersihkan.“Karena sangat berhati-hati, Angkatan Udara ke-19 memerintahkan agar operasi T-38 dan T-6 dihentikan pada 27 Juli sementara tim pemeliharaan dan logistik kami menyelidiki lebih lanjut masalah ini,” kata sebuah pernyataan dari Komando Pendidikan dan Pelatihan Udara. “Bekerja dengan pabrikan, AFMC [Air Force Material Command] dapat mengisolasi nomor lot spesifik produk yang memerlukan inspeksi dan mengidentifikasi lebih lanjut pesawat mana yang mungkin terpengaruh.”Menurut laporan itu, Kongres AS telah memperhatikan dengan seksama masalah kursi lontar setelah kematian 1st Lt. David Schmitz pada tahun 2020, seorang pilot F-16 Fighting Falcon dengan Skuadron Tempur ke-77 dari Pangkalan Angkatan Udara Shaw, Carolina Selatan. Investigasi setelah kematiannya menemukan bahwa kerusakan kursi ejeksi sebagian harus disalahkan.JV Venable, mantan pilot Angkatan Udara dengan pengalaman 25 tahun dan peneliti senior di Heritage Foundation, sebuah think tank konservatif, mengatakan bahwa kartrid kursi pelontar yang salah hanyalah contoh terbaru dari masalah lama yang terkait dengan peralatan militer yang menua dan kurangnya persiapan pemeliharaan."Ini hanyalah salah satu dari banyak masalah kesiapan yang dihadapi militer saat ini," kata Venable dalam sebuah wawancara. "Anda mulai melihat dampaknya dengan kursi lontar ini."[IT/r]