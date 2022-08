Ketua DPR AS Pelosi Memulai Kunjungan Indo-Pasifik, Tanpa Menyebut Taipei

IslamTimes - Ketua DPR AS Nancy Pelosi telah memulai kunjungannya ke empat negara Asia tanpa menyebut Taiwan, ketika ketegangan meningkat di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

“Pembicara Nancy Pelosi memimpin delegasi Kongres ke kawasan Indo-Pasifik, termasuk kunjungan ke Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang,” kata kantornya dalam siaran pers, Minggu (31/7).“Perjalanan itu akan fokus pada keamanan bersama, kemitraan ekonomi, dan pemerintahan demokratis di kawasan Indo-Pasifik,” kata rilis tersebut.Pelosi, yang setara dengan Presiden Joe Biden sebagai pemimpin salah satu dari tiga cabang pemerintahan, akan menjadi politisi AS dengan peringkat tertinggi yang melakukan perjalanan ke pulau itu sejak 1997.Dia sejauh ini menolak untuk membahas rincian perjalanannya, tetapi mengatakan pekan lalu bahwa “penting bagi kami untuk menunjukkan dukungan untuk Taiwan.”Sementara itu, China telah memperingatkan Amerika Serikat bahwa mereka akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kunjungan ke Taipei.Pejabat administrasi Biden dilaporkan telah menyatakan keprihatinan bahwa China mungkin mencoba untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Taiwan sebelum kunjungan tersebut.Beijing mengklaim Taiwan sebagai provinsi China dan melihat kunjungan pejabat AS ke Taiwan sebagai sinyal yang menggembirakan bagi kamp pro-kemerdekaan di pulau itu.China akan “dengan tegas menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial,” kata juru bicara Angkatan Udara China, Shen Jinke, pada pertunjukan udara militer hari Minggu (31/7).Angkatan udara memiliki banyak jenis jet tempur yang mampu mengitari “pulau berharga di tanah air kita,” tambah Shen.Pada hari Kamis, Presiden China Xi Jinping memperingatkan rekannya dari AS dalam panggilan telepon terhadap "campur tangan eksternal" dalam urusan Beijing dengan pulau itu dan memperingatkan bahwa "mereka yang bermain api akan binasa karenanya."Xi juga mendesak Biden untuk tetap berpegang pada prinsip “satu China” yang mengakui Beijing, bukan Taipei, secara diplomatis, memperingatkannya agar tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.Biden mengatakan kepada Xi bahwa kebijakan AS tentang Taiwan tidak berubah dan bahwa Washington sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.Sementara itu, mantan presiden AS Donald Trump mengatakan di platform media sosialnya Truth Social pada hari Jumat bahwa "kekacauan China adalah hal terakhir yang harus dilakukan Pelosi - Dia hanya akan memperburuknya."Taiwan dan China berpisah pada tahun 1949 setelah perang saudara yang berakhir dengan kemenangan komunis di daratan. Kedua pemerintah mengatakan mereka adalah satu negara tetapi tidak setuju yang berhak atas kepemimpinan nasional.Di bawah kebijakan "satu China", hampir semua negara di seluruh dunia mengakui kedaulatan Beijing atas Taipei, termasuk AS, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan wilayah tersebut tetapi terus mendukung sikap anti-China dan memasoknya dengan sejumlah besar persenjataan. .Ketegangan antara Washington dan Beijing atas masalah Taiwan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pasukan angkatan laut AS telah melakukan manuver semacam itu di dekat perairan China sekitar sebulan sekali, membuat Beijing kesal, yang menganggap pelayaran itu sebagai tanda dukungan untuk wilayah pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.[IT/r]