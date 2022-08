Israel Hentikan Penerbangan Jet Tempur F-35, dengan Alasan Cacat yang Dilaporkan AS

IslamTimes -Zionis Israel telah menghentikan aktivitas pesawat tempur siluman F-35, mengutip penemuan yang dilaporkan AS tentang cacat pada sistem ejeksi pilot pesawat tempur tersebut.

Angkatan udara rezim Zionis Israel mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan menghentikan penerbangan pesawat tempur canggih F-35 untuk penerbangan pelatihan, sehari setelah Amerika Serikat melaporkan telah menemukan masalah dengan kursi ejektor jet siluman.Pernyataan itu mengatakan pesawat akan menjalani inspeksi selama beberapa hari dan bahwa setiap operasi F-35 akan dilakukan dengan otorisasi khusus dari kepala angkatan udara.“Pemeriksaan harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh untuk mengembalikan armada ke kompetensi penuh dengan tetap menjaga standar keselamatan yang tinggi,” tambah pernyataan itu.Pengumuman itu dibuat setelah Angkatan Udara AS mengatakan pada hari Jumat(29/7) bahwa mereka menghentikan sementara armada F-35 karena masalah dengan kartrid yang digunakan untuk meledakkan kursi ejector jika terjadi keadaan darurat.Angkatan Udara AS mengatakan kemungkinan cacat pada kartrid bahan peledak terjadi pada tiga pesawat militer Amerika, termasuk F-35, yang memaksa penghentian sementara beberapa operasi AS.Tel Aviv telah setuju untuk membeli setidaknya 50 jet tempur F-35 dari kontraktor pertahanan AS Lockheed Martin. Rezim sejauh ini telah menerima 33 pesawat dan sisanya dijadwalkan akan dikirim dalam batch dua dan tiga hingga 2024.Kebakaran besar terjadi di dekat pangkalan militer Zionis IsraelDalam perkembangan terpisah pada hari Sabtu (30/7), media Zionis Israel mengatakan kebakaran besar telah dimulai di dekat pangkalan militer Mitkan Adam dan berkobar di dekat kota Modiin, Israel tengah.Menurut dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Zionis Israel, angin kencang menyebarkan api ke arah cagar alam Neot Kedumim di dekatnya dan 21 tim pemadam kebakaran telah dikirim untuk memadamkan api, bersama dengan empat pesawat terbang dan sebuah helikopter.Tim pemadam kebakaran dilaporkan menghadapi masalah dalam mengakses lokasi kebakaran karena angin kencang dan sebagian besar upaya mereka dilakukan untuk mencegah penyebaran api.Penyebab kebakaran belum jelas, dengan petugas pemadam kebakaran mengatakan tidak ada laporan korban jiwa.[IT/r]