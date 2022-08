Negosiator: Iran Siap Memberi AS Kesempatan Lagi, Selesaikan Pembicaraan JCPOA dengan Cepat

IslamTimes - Tehran siap untuk segera mengakhiri pembicaraan Wina tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dan memberi Amerika Serikat kesempatan lain untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap kewajiban kontraknya berdasarkan kesepakatan 2015, kata negosiator utama Iran.

Ali Bagheri Kani, yang juga menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Iran untuk urusan politik, mentweet pada hari Minggu (31/7) bahwa Republik Islam telah berbagi “gagasan yang diusulkan, baik pada substansi dan bentuk, untuk membuka jalan bagi kesimpulan cepat dari negosiasi Wina.”Dia menjelaskan bahwa Iran dan kelompok negara-negara P4+1 telah melakukan pembicaraan di ibukota Austria dengan tujuan “memperbaiki situasi rumit yang merusak yang disebabkan oleh penarikan sepihak dan tidak sah AS dari kesepakatan, yang secara resmi disebut JCPOA, kembali masuk. 2018.Diplomat senior Iran menekankan bahwa Iran bekerja sama dengan mitra JCPOA-nya, khususnya kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell sebagai koordinator Komisi Gabungan JCPOA.Dia mengatakan kerja sama semacam itu bertujuan untuk “memberikan kesempatan lain kepada AS untuk menunjukkan itikad baik dan bertindak secara bertanggung jawab.”“Sebagai Iran, kami siap untuk menyelesaikan negosiasi dalam waktu singkat, jika pihak lain siap melakukan hal yang sama,” tambah Bagheri Kani.Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA – Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China – telah mengadakan beberapa putaran negosiasi di ibu kota Austria, Wina, sejak April tahun lalu untuk memulihkan perjanjian.Dengan keluar dari perjanjian empat tahun lalu, presiden AS saat itu Donald Trump mengembalikan sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari apa yang disebutnya kampanye “tekanan maksimum” terhadap negara itu. Sanksi tersebut diberlakukan hingga hari ini oleh pemerintahan Joe Biden, meskipun telah berulang kali mengakui bahwa kebijakan tersebut telah gagal total.Dalam panggilan telepon dengan Borrell pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Teheran menyambut baik kelanjutan jalur diplomasi dengan tujuan mencapai kesepakatan, mendesak AS untuk menjadi “realistis.”Borrell baru-baru ini menulis sebuah artikel untuk Financial Times yang mengatakan bahwa dia telah mengusulkan draf teks baru yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA.“Teks ini mewakili kesepakatan terbaik yang saya, sebagai fasilitator negosiasi, anggap layak. Ini bukan kesepakatan yang sempurna, tetapi membahas semua elemen penting dan termasuk kompromi yang diperoleh dengan susah payah oleh semua pihak,” tulisnya.[IT/r]