Pesawat Tempur China Terbang di Selat Taiwan di Tengah Ketegangan

islamTimes - Ketika ketegangan meningkat antara Beijing dan Washington atas kunjungan yang diantisipasi oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada hari Selasa (2/8), beberapa pesawat tempur China terbang di atas selat Taiwan.

Kapal perang Angkatan Laut China dikerahkan dan pesawat Angkatan Udara melakukan serangan mendadak di dekat garis tengah Selat Taiwan sebagai peringatan lain kepada Washington atas kunjungan Pelosi yang diantisipasi.Pesawat kedua pihak biasanya tidak melewati garis tengah, meskipun serangan mendadak China telah dianggap “provokatif” oleh sumber Reuters.CNN pada hari Senin (1/8) mengutip seorang pejabat pemerintah Taiwan dan seorang pejabat AS yang mengatakan bahwa Ketua DPR AS Nancy Pelosi diperkirakan akan mengunjungi Taiwan sebagai bagian dari turnya di Asia.Menurut outlet media AS, pejabat Taiwan mengatakan bahwa Pelosi diperkirakan akan tinggal di Taiwan semalaman, meskipun tidak jelas kapan tepatnya Pelosi akan mendarat di pulau itu.Pejabat AS mengatakan bahwa pejabat Pentagon “bekerja sepanjang waktu” untuk memantau setiap gerakan China di wilayah tersebut dan mengamankan rencana untuk menjaga keamanan Pelosi, tambah outlet berita tersebut.Duta Besar China untuk Washington Qin Gang mengatakan masalah Taiwan adalah masalah inti yang paling sensitif dan penting dalam hubungan China-AS.Apa yang penting dari kunjungan itu adalah bahwa itu terjadi pada saat ketegangan besar antara kedua negara atas Taiwan, dan itu akan menandai kunjungan pertama yang dilakukan oleh Ketua DPR AS ke pulau itu sejak 1997.Dia saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia, pada putaran kedua tur Asia-nya. Pelosi mendarat di pangkalan angkatan udara Malaysia menjelang pertemuan dengan perdana menteri dan ketua majelis rendah parlemen, kantor berita negara Bernama melaporkan.Perhentian lainnya termasuk Korea Selatan dan Jepang, tetapi semua mata tertuju ke Taiwan.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional China Tan Kefei memperingatkan pada 26 Juli bahwa militer China tidak akan duduk diam jika Pelosi mengunjungi Taiwan.Presiden AS Joe Biden mengatakan pada akhir Juli bahwa militer AS “menganggap itu bukan ide yang baik saat ini, tetapi saya tidak tahu apa statusnya.”Nikkei Asia melaporkan pada hari Senin bahwa AS telah mengerahkan aset militer angkatan laut dan udara sebelum perjalanan Pelosi ke Taiwan, karena data untuk pelacakan angkatan laut dan udara menunjukkan bahwa kapal dan jet militer sedang ditarik lebih dekat ke Taiwan.[IT/r]