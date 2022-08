Reaksi Moskow dan Pentagon AS terhadap Kunjungan Pelosi ke Taiwan

IslamTimes - Moskow telah mengatakan tentang kemungkinan kunjungan Ketua AS Nancy Pelosi ke Taiwan bahwa “AS membawa destabilisasi ke dunia,” sementara juru bicara Pentagon mengatakan bahwa “dia belum mengkonfirmasi rencana perjalanan apa pun.”

Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Selasa (2/8) menuduh Washington mengacaukan dunia setelah kemungkinan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan memicu kemarahan di sekutu Moskow, Beijing.“Washington membawa destabilisasi ke dunia. Tidak ada satu pun konflik yang diselesaikan dalam beberapa dekade terakhir, tetapi banyak yang memprovokasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova di media sosial, menurut Moscow Times.Dihadapkan dengan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan isolasi internasional atas kampanye militernya di Ukraina pro-Barat, Rusia telah mencari hubungan yang lebih dekat dengan China dan menyatakan solidaritas dengan Beijing atas Taiwan.Sementara itu, media telah melaporkan bahwa Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat dilaporkan mengatakan kepada pejabat senior untuk memberi tahu Pelosi tentang risiko kunjungan ke Taiwan tetapi dia 'terus maju'.Menurut Sputnik, pada hari Senin (1/8), Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Komunikasi Strategis John Kirby mengatakan bahwa Ketua DPR Nancy Pelosi memiliki hak untuk mengunjungi Taiwan tetapi dia belum mengkonfirmasi rencana perjalanan apa pun.Presiden AS Joe Biden menugaskan pejabat senior, termasuk Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dengan menghadirkan Ketua DPR Nancy Pelosi dengan garis besar risiko terkait kunjungannya ke Taiwan, tetapi dia telah memutuskan untuk melanjutkan "perjalanan penting", menurut Sputnik mengutip The Financial Times sebagai pelaporan.Dalam perkembangan terpisah pada hari Senin, Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Komunikasi Strategis John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden Joe Biden tidak secara langsung berbicara dengan Pelosi tentang rencananya untuk mengunjungi Taiwan, tetapi kemungkinan perjalanannya ke sana telah dibahas di kalangan keamanan nasional. .Sementara itu, AS akan "membalas secara besar-besaran" jika China menanggapi secara militer kunjungan potensial Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, politisi AS Newt Gingrich mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News.[IT/r]