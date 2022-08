China Bereaksi terhadap Pendaratan Pelosi di Taiwan

IslamTimes - “Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip satu-China dan ketentuan dari tiga komunike bersama China-AS. Ini memiliki dampak yang parah pada landasan politik hubungan China-AS, dan secara serius melanggar kedaulatan dan integritas teritorial China,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan.

Kunjungan ketua DPR AS merupakan pelanggaran terhadap kebijakan 'Satu China' dan kedaulatan negara, kata Beijing.Kunjungan pejabat tinggi "merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis untuk 'kemerdekaan Taiwan'," tambah kementerian itu, mendesak Washington untuk tidak "melangkah lebih jauh ke jalan yang salah dan berbahaya. .”China dengan tegas menentang dan mengutuk keras hal ini, dan telah membuat demarche serius dan protes keras ke Amerika Serikat.Kementerian juga memperingatkan "langkah-langkah" yang tidak ditentukan yang akan diambil Beijing sehubungan dengan kunjungan Pelosi, yang secara langsung menyalahkan potensi konsekuensinya di Washington.“China pasti akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua AS. Semua konsekuensi yang timbul darinya harus ditanggung oleh pihak AS dan pasukan separatis "kemerdekaan Taiwan", katanya.Setelah hari-hari ketidakpastian atas kunjungannya, Pelosi mendarat di pulau itu pada Selasa (2/8) malam meskipun ada peringatan berulang dari Beijing terhadap kunjungan tersebut. Negara kepulauan, yang dianggap oleh Beijing sebagai bagian integral dari China, tidak terdaftar di antara tujuan resmi tur Asia pembicara, yang meliputi Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.[IT/r]