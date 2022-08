Lebanon Menolak Tawaran 'Israel' tentang Demarkasi Perbatasan: Tidak Mengakui Satu Meter Persegi

Lebanon’s Maritime Border.jpg

IslamTimes - Lebanon menolak proposal Zionis 'Israel' tentang demarkasi perbatasan laut selatan negara itu dengan rezim pendudukan, menegaskan kembali haknya atas ladang minyak dan gas maritim.

Sebuah sumber diplomatik Libanon dikutip oleh kantor berita Sputnik pada hari Senin (1/8) bahwa Beirut menolak tawaran Zionis 'Israel' yang menetapkan bahwa dia mengakui bagian dari Blok 8 yang terletak di utara Jalur 23, sebagai imbalan atas pelepasan Zionis 'Israel' dari ladang gas Qana."Sebagai bagian dari penawaran, Beirut diminta untuk menyerahkan bagian barat daya Blok 8 secara khusus, menurut laporan itu.Tawaran Zionis "ditolak oleh Beirut," laporan itu mencatat, menambahkan bahwa Lebanon "berpegang teguh pada ladang Qana dan menolak untuk menyerahkan setiap meter persegi di Blok 8."Proposal itu dilaporkan diajukan oleh Amos Hochstein, pejabat AS yang menengahi antara kedua belah pihak yang tiba di Beirut pada hari Minggu (31/7).Hochstein bertemu dengan Presiden Lebanon Michel Aoun, Perdana Menteri Najib Mikati, dan Ketua Parlemen Nabih Berri di istana presiden pada hari Senin (1/8).Dia juga menggelar pertemuan terpisah dengan caretaker Menteri Luar Negeri Abdallah Bou Habib.Setelah pertemuannya dengan Hochstein, Bou Habib menekankan bahwa negaranya menuntut hak untuk mengembangkan "seluruh Qana," tanpa konsesi.Utusan AS, bagaimanapun, menyatakan optimisme bahwa Lebanon dan entitas pendudukan Zionis 'Israel' 'dapat mencapai kesepakatan perbatasan maritim.'"Saya tetap optimis bahwa kami dapat membuat kemajuan berkelanjutan seperti yang kami miliki selama beberapa minggu terakhir dan saya berharap untuk kembali ke kawasan itu dan dapat membuat pengaturan akhir," kata Hochstein kepada wartawan setelah bertemu dengan para pemimpin tinggi Lebanon pada hari Senin.Perselisihan maritim antara Lebanon dan rezim pendudukan Tel Aviv berada di atas area di Laut Mediterania yang membentang sekitar 860 kilometer persegi.Blok No. 9 kaya akan minyak dan gas. Zionis 'Israel' sangat bergantung pada gas dan telah lama mengembangkan deposit gas lepas pantai yang diduduki di Laut Mediterania.Kedua belah pihak telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan tidak langsung untuk menggambarkan perbatasan laut mereka dan menyelesaikan perselisihan selama beberapa dekade tetapi tidak berhasil.Sengketa maritim meningkat pada awal Juli setelah rezim Zionis memindahkan kapal ke Lapangan Gas Karish, yang terletak di perairan teritorial Lebanon.Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon tidak menutup kemungkinan akan berperang dengan rezim pendudukan 'Israel' atas upayanya untuk merusak sumber daya alam Lebanon.Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan pada hari Minggu bahwa sikap dan perilaku perlawanan terhadap rezim Zionis 'Israel' dalam kasus ini tergantung pada hasil negosiasi tidak langsung yang sedang berlangsung antara Beirut dan Tel Aviv atas wilayah laut yang disengketakan.Rezim Zionis melancarkan dua perang melawan Lebanon pada tahun 2000-an. Dalam kedua kasus tersebut, mereka terpaksa mundur setelah menderita kekalahan memalukan di tangan Hizbullah.[IT/r]