Menlu Iran: Tehran Memasukkan Gas ke Sentrifugal Baru sebagai Penanggulangan Sanksi AS Baru

IslamTimes - Menteri luar negeri Iran mengatakan keputusan baru-baru ini untuk memasukkan gas ke dalam sentrifugal baru adalah tanggapan terhadap obsesi gila Amerika Serikat dengan menjatuhkan sanksi baru terhadap negara itu.

Hossein Amir Abdollahian mengatakan dalam sambutannya pada hari Selasa (2/8) bahwa sanksi "tidak rasional" dan "gila" yang telah dijatuhkan AS pada negaranya tidak akan berdampak buruk pada kemajuan Iran.“Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menanggapi tindakan Amerika ini, Iran mulai memasukkan gas ke ratusan sentrifugal generasi baru tadi malam,” katanya.Diplomat Iran menjelaskan bahwa Amerika tidak akan mendapatkan konsesi apa pun dalam negosiasi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 dengan menjatuhkan sanksi baru.“Mereka harus mengesampingkan tuntutan mereka yang berlebihan,” katanya. “Kami adalah orang-orang yang memiliki logika dan dialog dan kami serius untuk mencapai kesepakatan yang kuat, tetapi jika Amerika ingin melanjutkan jalan ini, tangan kami tidak akan terikat.”Iran dan pihak-pihak lain dalam kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], telah terlibat dalam putaran pembicaraan sporadis sejak April lalu untuk menghidupkan kembali JCPOA dengan membawa AS kembali ke kesepakatan.Krisis saat ini atas program nuklir Iran diciptakan pada Mei 2018, ketika mantan presiden AS Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA dan memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Republik Islam di bawah apa yang disebutnya kebijakan "tekanan maksimum".Sementara pemerintahan Joe Biden setuju bahwa kebijakan tersebut telah gagal total, ia belum mengambil langkah nyata untuk memenuhi janjinya untuk mencabut kebijakan tersebut, melainkan kadang-kadang memberlakukan sanksi baru terhadap Iran.Pada hari Senin (1/8), Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS memberlakukan sanksi terhadap total enam perusahaan, empat berbasis di Hong Kong, satu di Singapura, dan satu di Uni Emirat Arab [UEA]. AS mengatakan perusahaan-perusahaan itu telah membantu Iran menjual puluhan juta dolar produk minyak dan petrokimia ke negara-negara Asia Timur.Kemudian pada hari itu, Iran mengatakan mulai memasok gas ke ratusan mesin IR-1 dan IR-6 canggih setelah memberi tahu Badan Energi Atom Internasional [IAEA].[IT/r]