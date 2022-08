Ketegangan dekat Taiwan Meningkat, China Peringatkan Maskapai Penerbangan 

Taiwan (BBC).

Islam Times - China memperingatkan maskapai penerbangan yang beroperasi di Asia untuk menghindari terbang di daerah sekitar Taiwan tempat mereka melakukan latihan militer sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu.

Dilansir Bloomber, pemberitahuan resmi dikirim pada Selasa malam waktu Hong Kong, menunjuk enam wilayah wilayah udara sebagai "zona bahaya," menurut operator yang menerima pesan dan Jang Chang Seog, seorang pejabat kementerian transportasi Korea. Penerbangan akan dibatasi mulai pukul 12 malam 4 Agustus hingga 12 malam 7 Agustus.Pelosi terbang ke Taipei pada Selasa malam sebagai politisi Amerika berpangkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun, mendorong China mengutuk kunjungan itu dan mengungkap serangkaian tanggapan ekonomi dan militer. China menganggap pulau itu, sebuah demokrasi yang dinamis dan pemasok utama semikonduktor, sebagai bagian darinya. Taiwan tetap menjadi isu paling sensitif antara AS dan China, dengan potensi suatu hari akan memicu konflik militer.Sebuah peta yang dirilis oleh kantor berita Xinhua di China merinci daerah-daerah yang akan digunakan untuk latihan militer mengelilingi Taiwan dari 4-7 Agustus.China juga mengumumkan penyesuaian pada beberapa penerbangan, dengan alasan “kontrol aliran” di Fujian, tepat di seberang Selat Taiwan dari pulau itu.Korean Airlines Co. berencana untuk mengubah rute beberapa rute ke Asia Selatan untuk menghindari wilayah udara Taiwan selama periode latihan militer China, kata seorang juru bicara melalui pesan teks.Pilot Cathay Pacific Airways Ltd. disarankan untuk membawa bahan bakar tambahan selama 30 menit untuk kemungkinan pengalihan rute di Taiwan.Panggilan dan pesan ke otoritas penerbangan sipil China tidak segera dibalas.Cabang lokal dari administrasi keselamatan maritim China juga mengeluarkan beberapa peringatan untuk kapal yang melintasi wilayah tertentu, mengutip latihan militer dan latihan menembak, menurut pernyataan pemerintah.Gangguan untuk pesawat-pesawat terjadi ketika ketegangan meningkat antara AS dan China sementara perusahaan-perusahaan dunia bergulat dengan hambatan rantai pasokan global yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Tidak jelas apakah larangan penerbangan tiga hari akan diperpanjang, menambah kekhawatiran atas melonjaknya harga komoditas dan risiko rantai pasokan.Di Bandara Internasional Xiamen Gaoqi, salah satu bandara daratan terdekat dengan Taiwan, 123 penerbangan dibatalkan, sementara 79% penerbangan beroperasi seperti biasa, menurut penyedia data Variflight. Di Bandara Internasional Fuzhou Changle di Fujian, 93 penerbangan dibatalkan dan 74% penerbangan beroperasi seperti biasa.Menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, kementerian transportasi Korea Selatan mengeluarkan pemberitahuan lain kepada maskapai penerbangan lokal untuk menegaskan kembali keselamatan penerbangan menuju Taiwan, kata Jang. Asiana Airlines, maskapai besar Korea lainnya, belum melakukan perubahan operasi, kata seorang juru bicara melalui telepon.ANA Holdings Inc. Jepang dan Japan Airlines Co. mengatakan penerbangan mereka ke dan dari Taiwan beroperasi seperti biasa.[IT/AR]