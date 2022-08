Iran: Pelanggaran Integritas Wilayah China Contoh Kebijakan Intervensi AS

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengecam campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri China dan pelanggaran integritas teritorialnya, ketika ketua DPR AS melakukan kunjungan provokatif ke China Taipei.

Kanaani mengatakan pada hari Selasa (2/8) bahwa "perilaku yang menciptakan ketegangan" baru-baru ini dari para pejabat AS dalam mencampuri urusan dalam negeri China dan melanggar integritas teritorialnya adalah contoh kebijakan intervensionis Washington di berbagai belahan dunia.Perilaku ini, tambahnya, “tidak akan memiliki hasil kecuali meningkatnya ketidakstabilan dan gejolak permusuhan, dan karena itu dikutuk.”“Menghormati kedaulatan nasional negara adalah salah satu prinsip dasar Piagam PBB,” kata pejabat itu. “Pasal 2 Piagam mencegah anggota dari perilaku apa pun yang membahayakan integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain.”Dia menambahkan, “Republik Islam Iran menganggap penghormatan terhadap integritas teritorial negara-negara sebagai salah satu prinsip kebijakan luar negerinya, dan dukungan untuk kebijakan Satu-China tidak perlu dipertanyakan lagi sejalan dengan prinsip ini.”Kanaani mengatakan unilateralisme dan pelanggaran peraturan dan komitmen internasional telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri AS.Penarikan AS dari kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dan pengenaan sanksi yang tidak manusiawi dan ilegal terhadap bangsa Iran juga merupakan indikasi yang jelas dari kurangnya komitmen Washington terhadap kewajiban luar negerinya, katanya. keluar.Pernyataan Kanaani datang ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mendarat di China Taipei, yang memicu reaksi keras dari China.Beijing mengatakan akan meluncurkan "aksi militer yang ditargetkan" sebagai tanggapan atas kunjungannya.Laporan media mengatakan pada hari sebelumnya bahwa beberapa pesawat dan kapal perang China telah terbang dan berlayar dekat dengan garis median yang membagi Selat Taiwan menjelang kunjungan Pelosi. Militer Amerika juga mengerahkan empat kapal perang, termasuk sebuah kapal induk, di dekat Taiwan.Di bawah kebijakan Satu China, hampir semua negara di seluruh dunia mengakui kedaulatan Beijing atas China Taipei, termasuk AS, yang bagaimanapun juga mengadili pemerintah separatis di Taipei, mendukung sikap anti-China, dan memasok persenjataan dalam jumlah besar.Dalam percakapan telepon selama satu jam dengan timpalannya dari China Xi Jinping pada hari Jumat, Presiden Iran Ebrahim Raisi menegaskan kembali dukungan kuat Republik Islam untuk kebijakan Satu China.[IT/r]