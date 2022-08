Rusia: Barat Dapat Memicu Perang Nuklir atas Ukraina

IslamTimes - Rusia telah menepis spekulasi yang "sama sekali tidak berdasar" bahwa mereka mungkin menggunakan senjata nuklir di Ukraina, dengan mengatakan bahwa mereka hanya akan menggunakan persenjataan nuklirnya sebagai tanggapan atas "agresi langsung" oleh negara-negara NATO atas konflik yang sedang berlangsung di bekas negara Soviet itu.

Diplomat Rusia Alexander Trofimov membuat pernyataan tersebut pada Konferensi Tinjauan Kesepuluh untuk Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), yang diadakan di PBB pada hari Selasa (2/8).Dia mengatakan konflik di Ukraina tidak menjamin penggunaan senjata nuklir Rusia, tetapi Moskow dapat memutuskan untuk menggunakannya sebagai tanggapan atas penggunaan senjata pemusnah massal atau serangan senjata konvensional yang mengancam keberadaan negara Rusia.“Tak satu pun dari dua skenario hipotetis ini relevan dengan situasi di Ukraina,” kata diplomat Rusia itu.Trofimov lebih lanjut menuduh negara-negara NATO melakukan "konfrontasi hibrida yang sengit" melawan Rusia yang sekarang "berbahaya menyeimbangkan di tepi bentrokan militer terbuka."“Langkah seperti itu akan dapat memicu salah satu dari dua skenario darurat yang dijelaskan dalam doktrin kami,” katanya. “Kami jelas berdiri untuk mencegah ini, tetapi jika negara-negara Barat mencoba menguji tekad kami, Rusia tidak akan mundur.”Rusia memulai serangan militer di Ukraina pada 24 Februari. Sejak itu, Amerika Serikat dan sekutu Baratnya meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina, mengirimkan beragam senjata ke negara itu.Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada hari Selasa (2/8) bahwa Amerika Serikat terlibat langsung dalam konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Rusia juga sebelumnya menuduh Amerika Serikat mengoordinasikan operasi militer di Ukraina, dengan mengatakan langkah itu sama dengan keterlibatan langsung Washington dalam aksi militer melawan Moskow.Secara terpisah pada hari Selasa, Rusia mengatakan siap untuk pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai pengendalian senjata nuklir, meskipun kebuntuan yang sedang berlangsung antara Moskow dan Washington atas Ukraina.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membuat pengumuman sehari setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan Washington terbuka untuk pembicaraan tentang kesepakatan pengendalian senjata baru untuk menggantikan perjanjian START Baru setelah berakhir pada 2026.Peskov mengatakan negosiasi seperti itu sudah lama tertunda, menekankan bahwa, “Moskow telah berulang kali berbicara tentang perlunya memulai pembicaraan seperti itu sesegera mungkin karena hanya ada sedikit waktu tersisa.”“Jika perjanjian itu berakhir tanpa diganti dengan kesepakatan yang solid, itu akan berdampak negatif pada keamanan dan stabilitas global, terutama di bidang pengendalian senjata,” tambahnya.Peskov lebih lanjut mencatat bahwa Rusia telah menyerukan peluncuran awal pembicaraan, tetapi “sampai saat itu, AS tidak menunjukkan minat dalam kontak substantif mengenai masalah ini.”Dia juga menekankan bahwa negosiasi pada pakta kontrol senjata baru hanya dapat diadakan “atas dasar saling menghormati dan mempertimbangkan kepentingan bersama.”Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (1/8), Biden menyuarakan kesiapan untuk “secara cepat menegosiasikan kerangka kontrol senjata baru untuk menggantikan START Baru ketika berakhir pada 2026.” Namun, dia mengatakan “agresi brutal” Rusia terhadap Ukraina “telah menghancurkan perdamaian di Eropa dan merupakan serangan terhadap prinsip-prinsip dasar tatanan internasional.”“Dalam konteks ini, Rusia harus menunjukkan bahwa mereka siap untuk melanjutkan pekerjaan pengendalian senjata nuklir dengan Amerika Serikat,” tambahnya.START baru ditandatangani antara Washington dan Moskow pada 2010 di bawah Barack Obama dan Dmitry Medvedev, presiden AS dan Rusia saat itu. Moskow dan Washington sepakat untuk memperpanjang perjanjian START Baru pada awal 2021.Perjanjian itu memungkinkan kedua negara untuk memiliki tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan dan 700 rudal dan pembom yang dikerahkan. Ini juga membayangkan proses verifikasi kepatuhan yang ketat. Moskow dan Washington belum memulai diskusi tentang kemungkinan penggantian pakta itu sampai Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada akhir Februari.[IT/r]