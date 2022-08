Diplomat Senior Rusia: Era Perang Rusia-Barat Berakhir

IslamTimes - Barat sedang mencoba untuk melindungi kekuatannya dari dunia multipolar yang sedang berkembang, sehingga negara-negara seperti Rusia yang menolak “tatanan berbasis aturan” Washington tidak memiliki pilihan lain selain perlawanan, kata seorang diplomat senior Rusia. Setelah krisis saat ini di Ukraina, tidak ada jalan untuk kembali ke upaya integrasi dengan AS dan sekutunya, dia percaya.

Serangan Rusia terhadap Ukraina menjadi “tonggak sejarah di jalan menuju tatanan dunia baru,” tulis pejabat kementerian luar negeri Rusia Aleksey Drobinin dalam sebuah artikel utama pada hari Rabu (3/8). Dia mengepalai departemen yang bertanggung jawab untuk penelitian akademik dan perencanaan strategis atas nama kementerian.“Terlepas dari durasi dan hasil operasi militer khusus, bahkan sekarang kita dapat mengakui bahwa periode tiga dekade yang sebagian besar konstruktif, jika kerjasama bermasalah dengan Barat hilang untuk selamanya,” katanya.Perpisahan itu menghilangkan “ilusi terakhir” yang mungkin dimiliki Rusia tentang manfaat “pengambilalihan secara bersahabat” negara mereka oleh AS dan sekutunya setelah runtuhnya Uni Soviet, tambah analis itu.Ia menilai di tengah konfrontasi saat ini, “persamaan irasional Barat dengan ‘progresif’, Barat dengan ‘menarik’” sebagian orang di Rusia sudah tidak lagi “up to date”. Suasana hati seperti itu, katanya, bertahan dalam berbagai bentuk sejak zaman Peter Agung, yang memerintah negara itu pada akhir abad ke-17.Artikel 3.500 kata tersebut memberikan pratinjau pembaruan konsep kebijakan luar negeri Rusia yang akan datang, sebuah dokumen yang memandu pekerjaan kementerian luar negeri dan bagian lain dari pemerintah. Moskow memandang sebagai tak terelakkan kedatangan tatanan dunia multipolar, yang akan menggantikan momen singkat unipolaritas pimpinan AS yang muncul pada 1990-an.Beberapa blok "peradaban", masing-masing dipimpin oleh negara kuat seperti AS, China atau Rusia, akan menjadi pemangku kepentingan di masa depan, tetapi konfigurasi yang tepat belum ditentukan, prediksi Drobinin.Diplomat itu menuduh AS secara aktif merusak lembaga-lembaga internasional dan sebaliknya mengacaukan dunia dalam upaya sia-sia untuk menunda pengurangan kekuatannya. Rusia berada di garis depan menentang Washington, katanya.“Kita harus menyadari bahwa kolektif Barat yang berpikiran Russophobic adalah lawan yang berbahaya dan termotivasi … yang tetap kuat, memiliki potensi teknologi militer terkemuka dan mengendalikan sebagian besar pasar global, sumber daya keuangan, rantai logistik, dan arus informasi, ” dia memperingatkan.Rusia akan mengejar hubungan yang lebih erat dengan pemain non-Barat, mendorong integrasi regional, membantu menciptakan mekanisme keuangan dan manajemen internasional baru yang akan bebas dari kendali Barat dan sebaliknya memastikan bahwa ia akan memiliki suara tentang bagaimana dunia multipolar di masa depan akan bekerja, kata Drobinin. .“Bagi banyak [negara] masalah akut adalah akses ke energi murah [bukan beralih ke teknologi 'hijau'], pembangunan sosial-ekonomi [bukan versi ultraliberal hak asasi manusia], keamanan dan kesetaraan kedaulatan [bukan gaya Barat yang dipaksakan. demokrasi elektoral],” bantahnya.Mengenai berurusan dengan negara-negara yang dianggap Rusia “tidak bersahabat”, saat ini “hanya mungkin atas dasar transaksional satu kali … dalam kasus di mana Rusia akan mendapat manfaat dan di mana tidak ada alternatif yang cocok,” kata diplomat itu.Menurut Drobinin, Moskow berharap bahwa Eropa akan menjauhkan diri dari Washington dan menjadi kekuatannya sendiri, karena kekuatan politik yang mengejar kedaulatan dan kepentingan nasional mendapatkan kekuasaan.Rusia dapat “menawarkan ke Eropa skema kerja sama masa depan yang di satu sisi akan mendukung keinginan otonomi Eropa dan di sisi lain akan memastikan bahwa bangsa kita tidak akan menghadapi segala jenis ancaman dari arah Eropa,” tulisnya. Mengejar tujuan itu akan menjadi tantangan, dia mengakui.[IT/r]