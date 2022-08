Rashida Tlaib Menangkan Michigan Primary Meskipun Pengeluaran Pro-“Israel”

IslamTimes - Anggota Kongres AS Rashida Tlaib telah mengamankan pemilihan ulang setelah dengan nyaman menangkis penantang utama dan kampanye iklan oleh kelompok pro-Zionis "Israel".

Tlaib memenangkan nominasi Partai Demokrat untuk distrik kongres yang baru dibuka di Michigan, Associated Press memproyeksikan Rabu (3/8) pagi, mengalahkan tiga kandidat lain yang bersaing untuk kursi itu, termasuk Panitera Kota Detroit Janice Winfrey.Dengan lebih dari sepertiga suara yang dilaporkan, Tlaib memimpin dengan 64 persen; Winfrey, pesaing terdekatnya, berada di 20 persen.Anggota kongres, yang pertama kali terpilih menjadi anggota Kongres AS pada 2018, harus mengatasi kampanye dari kelompok pro-Zionis “Israel” yang didirikan awal tahun ini dengan tujuan utama mengalahkannya.Distrik baru, yang mencakup bagian dari Detroit serta pinggiran kota Dearborn dan Dearborn Heights – rumah bagi komunitas Arab Amerika yang besar – adalah kursi Demokrat yang aman, yang berarti bahwa Tlaib kemungkinan akan maju untuk pemilihan ulang pada bulan November.Jumlah pemilih rendah di Dearborn pada hari Selasa (2/8), dengan sebagian besar daerah menampung lebih banyak sukarelawan kampanye daripada pemilih sepanjang hari. Tetapi banyak komunitas Arab Amerika mengungkapkan kegembiraan mereka pada prospek untuk dapat memilih Tlaib.“Melihat representasi, terutama di komunitas Arab, Muslim, adalah masalah besar,” Rashida Al-Asbahi, seorang pendukung Tlaib, mengatakan kepada Al Jazeera. “Dan dia memenuhi syarat. Dia tidak pernah mundur. Dia galak, dan apa yang dia katakan selalu kuat. Saya memuji dia untuk itu.”Yahya Al-Mawri, seorang pemilih Yaman Amerika, mengatakan dia mendukung Tlaib karena sikapnya yang “terhormat” di Kongres AS, mengutip dorongannya baru-baru ini untuk keadilan bagi jurnalis Al Jazira Shirin Abu Akleh, yang ditembak mati oleh pasukan Zionis “Israel” di Mungkin.Tlaib adalah satu-satunya anggota Kongres keturunan Palestina saat ini; dia juga satu-satunya anggota parlemen federal AS yang mendukung satu negara bagian dengan hak yang sama di Palestina dan salah satu dari segelintir legislator yang mendukung gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi [BDS].Sementara itu, Komite Urusan Publik Zionis “Israel” Amerika [AIPAC], sebuah kelompok lobi, telah menghabiskan jutaan dolar untuk mengalahkan kaum progresif yang kritis terhadap entitas Zionis “Israel”, tetapi tidak ikut campur dalam perlombaan Tlaib.Namun, kelompok pro-Zionis “Israel” baru yang disebut Aksi Pemberdayaan Perkotaan [UEA] PAC [komite aksi politik] menghabiskan hampir $700.000 untuk mendukung Winfrey, menurut Open Secrets, sebuah situs web yang melacak pengeluaran pemilu AS.Dalam pernyataan pendiriannya, pertama kali dilaporkan oleh Politico, UEA PAC berjanji untuk menghabiskan $ 1 juta untuk membantu Winfrey menang melawan Tlaib.Salah satu donor utama kelompok itu telah menyumbangkan jutaan dolar untuk kampanye dan PAC Partai Republik dan pro-“Israel” selama bertahun-tahun, menurut catatan publik Komisi Pemilihan Federal [FEC].“Orang-orang ini menodai demokrasi kita dan mencoba untuk datang dari luar … ke dalam komunitas kita untuk memberi tahu mereka bagaimana berpikir, bagaimana merasa dan bagaimana memilih,” kata Tlaib kepada Al Jazeera saat berkampanye di Dearborn pada hari Selasa.“Banyak penghuni saya mengerti bahwa saya mengutamakan mereka, dan bahwa keputusan yang saya buat selalu berpusat pada memastikan kualitas hidup mereka segera ditingkatkan. Jadi, yang saya lakukan hanyalah mengatasi kebencian dan terus bergerak maju.”Para pencela anggota kongres sering mengecam kritiknya terhadap entitas Zionis "Israel" sebagai sekutu AS dan mempertanyakan kesetiaannya kepada Partai Demokrat arus utama dan Presiden Joe Biden.Tlaib adalah satu dari enam Demokrat DPR progresif yang memberikan suara menentang RUU infrastruktur bipartisan senilai $ 1,2 triliun yang ditandatangani Biden menjadi undang-undang November lalu.Progresif – dan pada titik tertentu Biden sendiri – ingin RUU itu disahkan secara bersamaan dengan agenda belanja sosial Build Back Better yang sekarang telah dikutuk presiden, dengan harga $ 1,75 triliun.Tlaib dan rekan-rekan progresifnya berharap untuk menggunakan pemungutan suara pada RUU infrastruktur sebagai pengaruh untuk meyakinkan Demokrat konservatif untuk memajukan paket Build Back Better.Tapi suara "tidak" anggota kongres pada undang-undang infrastruktur menjadi salah satu poin utama kritik terhadapnya dalam pemilihan utama.“Anda dapat mengharapkan bahwa saya akan mendukung inisiatif seperti infrastruktur yang menguntungkan Anda,” kata Winfrey di forum kandidat baru-baru ini, seperti yang dilaporkan oleh radio publik lokal WDET."Dan Anda dapat mengharapkan bahwa ketika saya di televisi dan ketika saya berbicara di depan umum, anak-anak Anda dapat berada di sekitar karena saya tidak akan menggunakan bahasa kotor dan saya tidak akan mempermalukan Anda," tambahnya, mungkin mengacu pada waktu Tlaib menggunakan sumpah serapah untuk menggambarkan Presiden Donald Trump pada awal tahun 2021.Wali Kota Dearborn Abdullah Hammoud mengatakan advokasi Tlaib untuk orang-orang yang diwakilinya “tidak ada duanya”.“Terlepas dari bagaimana perasaan Anda tentang pandangan politik Rashida, dia melakukan advokasi konstituen terbaik di antara anggota kongres; itu benar-benar sebuah contoh, dan kami sangat senang memiliki kantor dan keuntungan itu di sini di kota Dearborn,” kata Hammoud kepada Al Jazira pekan lalu.Pada hari Selasa, Tlaib mengatakan dia akan terus fokus pada perolehan dana federal untuk pusat komunitas dan memperjuangkan keadilan lingkungan untuk meminta pertanggungjawaban "pencemar perusahaan" dalam kemungkinan masa jabatan ketiganya.Emily Kaplan, seorang organisator dari Jewish Voice for Peace Action, sebuah kelompok yang menentang pendudukan di Palestina, mengatakan penting agar Tlaib menang dengan nyaman.“Senang mengetahui bahwa kami mengirim Rashida kembali [ke Kongres] dengan mandat, sehingga dia dapat berjuang untuk semua orang dari Detroit hingga Palestina, dan kami mendukungnya 100 persen,” kata Kaplan kepada Al Jazira.[IT/r]