AS dan Taiwan Dicap sebagai “Penghancur Perdamaian”

IslamTimes - Kepemimpinan di Taipei dan AS bertanggung jawab untuk menciptakan konflik antara kedua sisi Selat Taiwan, Ma Xiaoguang, juru bicara kantor urusan Taiwan Dewan Negara China, bersikeras.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratik [DPP], “mengandalkan dukungan eksternal, dengan rela mengambil peran sebagai pion dan meningkatkan provokasi dalam upaya kemerdekaan,” kata Ma pada hari Selasa (2/8), merujuk pada kunjungan oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau yang diperintah sendiri, yang dipandang Beijing sebagai bagian dari wilayahnya."AS mengintensifkan upaya mereka untuk mencoba memainkan kartu Taiwan, terus menambahkan bahan bakar ke api, membuat rencana untuk menahan China melalui Taiwan," kata juru bicara itu.Taipei dan Washington tidak akan dapat menutupi diri mereka sendiri, terlepas dari "trik" yang dapat mereka gunakan untuk melakukannya, karena "mereka adalah pencipta konflik antara kedua sisi Selat Taiwan [yang memisahkan pulau dan daratan China] , perusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” katanya.Menurut Ma, rencana kepemimpinan Taiwan untuk "mengandalkan AS untuk kemerdekaan" pasti akan gagal. Dan ilusi “mencari kemerdekaan dengan paksa” hanya akan mempercepat jatuhnya Tsai dan Partai Progresif Demokratik, sementara juga menjerumuskan Taiwan ke dalam jurang bencana, tambahnya.DPP adalah partai kiri-tengah nasionalis yang mendominasi Koalisi Pan-Hijau yang memegang mayoritas di parlemen Taiwan. Partai yang berkuasa, yang diketuai oleh Tsai, menjalankan kebijakan sosial liberal di dalam negeri, sementara pada saat yang sama mengadvokasi lebih banyak pengeluaran pertahanan untuk dapat mempertahankan pulau itu dari China.Pelosi, yang merupakan orang ketiga dalam urutan kepresidenan AS, mendarat di Taipei pada hari Selasa, menjadi pejabat Amerika dengan pangkat tertinggi yang melakukannya sejak 1997. Perjalanan itu tetap berjalan meskipun ada protes keras dari China, yang menyebut langkah itu “berbahaya dan provokatif. .”Sementara di Taipei, ketua DPR bertemu dengan Presiden Tsai dan anggota parlemen lokal, meyakinkan mereka bahwa Washington “tidak akan meninggalkan komitmen kami terhadap Taiwan,” dan menggambarkan pulau itu sebagai “salah satu masyarakat paling bebas di dunia.”Beijing bereaksi terhadap perjalanan itu dengan mengumumkan serangkaian latihan militer dan latihan tembakan langsung di enam wilayah maritim di sekitar Taiwan. Kementerian luar negeri China juga telah memperingatkan tentang “dampak parah dari kunjungan tersebut pada landasan politik hubungan China-AS.”Taiwan, yang secara resmi menyebut dirinya Republik Tiongkok [ROC], telah memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1949, tetapi tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Beijing.Meskipun secara resmi mengakui Beijing sebagai satu-satunya otoritas yang sah di China sejak 1979, AS mempertahankan hubungan tidak resmi yang kuat dengan Taiwan, menjual senjata ke pulau berpenduduk 23,5 juta itu, dan mendukung dorongannya untuk kedaulatan.[IT/r]