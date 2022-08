Negosiator: AS Tidak dalam Posisi untuk Menetapkan Kondisi bagi Iran dalam Pembicaraan JCPOA

IslamTimes - Ali Baqeri, negosiator utama Iran dalam pembicaraan tentang penyelamatan kesepakatan nuklir 2015, mengatakan Amerika Serikat tidak dalam posisi untuk menetapkan kondisi bagi Republik Islam dalam negosiasi.

Negosiasi ditujukan untuk meletakkan kondisi yang diperlukan untuk kembalinya AS ke kesepakatan nuklir Iran 2015, katanya kepada Pasquale Ferrara, Direktur Jenderal Urusan Politik dan Keamanan Internasional di Kementerian Luar Negeri Italia, selama pertemuan di Teheran pada Rabu (3/8),Baqeri menambahkan, “Akibatnya, AS tidak dapat menetapkan kondisi untuk Iran, yang merupakan penandatangan perjanjian tersebut.”Adapun jalannya pembicaraan di masa depan, katanya selama diskusi yang akan datang, keseriusan dan keaslian keinginan AS untuk mencapai kesepakatan akan diuji.Dalam pembicaraan mereka, Baqeri dan Ferrara menggarisbawahi perlunya membuka jalan untuk mengembangkan hubungan bilateral di semua bidang.Tim perunding Iran, yang dipimpin oleh Baqeri, meninggalkan Tehran menuju ibu kota Austria, Wina pada Rabu (3/8) malam untuk melanjutkan pembicaraan tentang penghapusan sanksi dan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani, putaran baru pembicaraan, yang dikoordinasikan oleh Uni Eropa seperti sebelumnya, akan fokus pada ide-ide yang diusulkan oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk ide-ide yang telah diajukan oleh Republik Islam minggu ini.Menegaskan kembali tekad Iran untuk mencapai kesepakatan yang tahan lama yang akan menjamin hak-hak bangsa Iran dan menjaga kepentingannya, juru bicara itu menyatakan harapan bahwa pihak lain akan membuka jalan bagi kemajuan yang efektif dalam negosiasi dengan membuat keputusan yang diperlukan dan berkonsentrasi pada isu-isu yang beredar.Pada Juli 2015, Iran menandatangani kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dengan kekuatan dunia, setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington dari perjanjian pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi sepihak terhadap Tehran, mendorong yang terakhir untuk meninggalkan beberapa komitmen pakta.Pembicaraan untuk menghidupkan kembali JCPOA dimulai di Wina pada April 2021 tetapi ditangguhkan pada Maret tahun ini karena perbedaan politik antara Tehran dan Washington.Pembicaraan dilanjutkan pada akhir Juni di ibukota Qatar, Doha, setelah jeda tiga bulan, tetapi gagal menyelesaikan perbedaan.[IT/r]