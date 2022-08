Normalisasi Udara Selesai: Penerbangan Ke Wilayah yang Diduduki ‘Israel’ Melintasi Wilayah Udara Saudi

IslamTimes - Arab Saudi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyenangkan entitas Zionis dan memperkuat aspek normalisasi dengannya. Dalam upaya untuk memperkuat hubungan di setiap tingkat, melayani kepentingan kedua belah pihak, rezim Riyadh mengizinkan maskapai Zionis 'Israel' El Al, 'Israir', dan Arkia untuk melintasi wilayah udara Saudi, di mana persetujuan mulai berlaku pada Rabu (3/8) malam. .

Menurut Calcalist, Arab Saudi memberi tahu tiga perusahaan pada hari Rabu (3/8) tentang persetujuannya, menambahkan bahwa itu akan memungkinkan pesawat asing juga melintasi wilayah udaranya saat dalam perjalanan ke wilayah Palestina yang diduduki 'Israel'.Dalam perincian lebih lanjut, penerbangan komersial menuju wilayah pendudukan memasuki wilayah udara Saudi pada hari Kamis untuk pertama kalinya sejak Arab Saudi membuka langitnya untuk semua penerbangan, termasuk penerbangan 'Israel', bulan lalu.Penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai Cathay Pacific Hong Kong lepas landas dari Hong Kong dan dijadwalkan mendarat di Tel Aviv pada Kamis pagi.Layanan pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat terbang di atas Uni Emirat Arab dan Teluk sebelum melintasi garis pantai Saudi di dekat kota Dammam. Pesawat itu terbang di atas Arab Saudi utara dan Yordania, dan memasuki wilayah yang diduduki 'Israel' di utara Laut Mati.Penerbangan Cathay Pacific lainnya dari Hong Kong ke Tel Aviv awal pekan ini mengambil rute yang berbeda, terbang ke barat laut melintasi China, Kazakhstan, dan Turki, dan memasuki wilayah udara yang diduduki Zionis 'Israel' dari Laut Mediterania.Bulan lalu, Arab Saudi mengumumkan telah membuka wilayah udaranya untuk semua penerbangan sipil beberapa jam sebelum Presiden AS Joe Biden menjadi pemimpin AS pertama yang terbang langsung dari wilayah pendudukan ke Kerajaan.Arab Saudi belum memiliki hubungan diplomatik resmi dengan rezim pendudukan 'Israel' meskipun hubungan rahasia telah menghangat dalam beberapa tahun terakhir karena Riyadh dan penguasa de factonya, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dilaporkan datang untuk melihat Zionis sebagai mitra strategis. dalam pertempuran melawan apa yang mereka berdua sebut sebagai pengaruh Iran di wilayah tersebut.Meskipun Riyadh menolak untuk menandatangani kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS antara rezim Arab tertentu dan entitas pendudukan 'Israel' pada tahun 2020, diyakini telah memberikan lampu hijau ke Bahrain, di mana ia mempertahankan pengaruh yang menentukan, untuk bergabung dengan perjanjian normalisasi. bersama UEA dan Maroko.[IT/r]