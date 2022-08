Lavrov Menghujat Upaya AS yang Sia-sia untuk Mendominasi Dunia

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada hari Jumat (5/8) bahwa upaya Amerika Serikat untuk membangun dominasi di setiap sudut dunia adalah sia-sia dan mencerminkan kebijakan impunitas Washington.

Pernyataan itu muncul selama pertemuannya dengan timpalannya dari China Wang Yi di sela-sela acara ASEAN di ibu kota Kamboja, Phnom Penh.Selama pertemuan tersebut, menteri Rusia berulang kali menekankan pada “kebijakan pelanggaran hukum yang ditunjukkan oleh rekan-rekan AS yang berusaha untuk membangun dominasi mereka” di panggung global.“Setiap kali, setiap orang yang melacak peristiwa-peristiwa itu, menyadari kesia-siaan kebijakan, yang menurutnya seseorang dapat menutup mata terhadap suatu situasi, krisis yang dibawa oleh AS, dan mengharapkan segala sesuatunya menjadi lebih atau kurang baik. Tidak, Amerika telah menetapkan arah untuk menindak segala bentuk swasembada,” kata Lavrov.Dia menambahkan bahwa “ini adalah kasus ketika mereka mencoba untuk mengubah Ukraina menjadi ancaman bagi Federasi Rusia dan mengabaikan kebijakan rasis rezim Kiev, yang berusaha untuk menghilangkan segala sesuatu yang berbau Rusia. Ini juga terjadi dengan kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan ketika mereka mengabaikan prinsip-prinsip yang telah mereka nyatakan secara terbuka dan telah meyakinkan semua orang tentang komitmen teguh mereka kepada mereka.”Lavrov menyimpulkan dengan mengatakan bahwa “inilah yang terjadi di Ukraina ketika AS melanggar prinsip-prinsip keamanan yang tidak dapat dibagi”.Perlu dicatat bahwa Rusia pada hari Selasa menggarisbawahi bagaimana Amerika Serikat membawa ketidakstabilan ke seluruh arena internasional, menuduh Washington mengacaukan dunia atas perjalanan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan, yang telah menimbulkan kekhawatiran di China dan Amerika Serikat.“Washington membawa destabilisasi ke dunia. Tidak ada satu pun konflik yang diselesaikan dalam beberapa dekade terakhir, tetapi banyak yang memprovokasi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.[IT/r]