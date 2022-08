Analis: AS Melakukan Penelitian Senjata Biologis Ilegal di Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat sedang melakukan penelitian senjata biologis ilegal di Ukraina, menurut seorang analis hubungan internasional Amerika.

Andrew Korybko, seorang analis politik Amerika yang berbasis di Moskow, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Jumat (5/8) bahwa AS sedang bereksperimen dengan senjata biologis yang disesuaikan untuk secara khusus menargetkan genom yang paling populer di kalangan penduduk Rusia.Seorang jenderal top Rusia menyalahkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) atas kemungkinan peran dalam munculnya COVID-19 melalui programnya tentang pengendalian kelelawar."Kami mempertimbangkan kemungkinan bahwa USAID terlibat dalam keadaan darurat virus corona baru," kata komandan Pasukan Perlindungan Nuklir, Kimia dan Biologi Rusia Jenderal Igor Kirillov, Kamis (4/8).Korybko mengatakan, “Bukti yang baru-baru ini dipresentasikan oleh pejabat Rusia menimbulkan pertanyaan yang sangat serius tentang niat penelitian yang dilaporkan AS, tetapi masih belum mungkin untuk menyimpulkan dengan yakin bahwa itu berperan dalam munculnya pandemi COVID-19. Studi sebelumnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lainnya telah menyarankan bahwa virus itu terjadi secara alami dan bukan buatan manusia, tetapi pada saat yang sama, penelitian lain mengklaim sebaliknya. Publik kemungkinan tidak akan pernah tahu pasti karena masalah ini telah dipolitisasi tanpa dapat ditebus.”“Karena itu, komunitas internasional harus membangun temuan pejabat Rusia dan mempertimbangkan untuk melakukan studi mereka sendiri terhadap klaim ini. Mereka mungkin tidak akan berhasil karena AS enggan mengizinkan siapa pun untuk menyelidiki secara independen dugaan laboratorium perang biologisnya, tetapi bukti yang telah ditemukan Rusia di Ukraina selama operasi militer khusus yang sedang berlangsung di sana selama hampir enam bulan terakhir meningkat banyak pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Tampaknya AS melakukan penelitian senjata biologis ilegal di sana,” katanya.“AS akan lebih memilih untuk melakukan penelitian senjata biologis ilegal jauh dari perbatasannya sendiri jika ada kemungkinan kebocoran,” kata analis itu.“Selanjutnya, menurut laporan Rusia sebelumnya, AS juga bereksperimen dengan senjata biologis yang disesuaikan untuk secara khusus menargetkan genom yang paling populer di antara populasi negara mereka. Jadi, ada logika tertentu yang melekat pada tuduhan Rusia tentang masalah yang sangat sensitif ini yang tidak dapat dibantah dengan percaya diri tanpa penyelidikan yang benar-benar independen, meskipun sekali lagi, AS tidak mungkin mengizinkannya untuk dilakukan,” katanya.“Memperluas apa yang sebelumnya dibagikan, minat AS yang dilaporkan dalam merekayasa senjata biologis yang secara khusus menargetkan genom tertentu yang populer di kalangan populasi Rusia akan meningkatkan daya tarik eksperimen ini di negara tetangga Ukraina. Tidak hanya bekas Republik Soviet yang runtuh itu menjadi pengikut AS sejak aksi terorisme perkotaan yang dikenal sebagai 'EuroMaidan' berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya, tetapi orang-orangnya juga berbagi banyak genom Rusia, belum lagi keluarga yang menggunakannya. untuk sering bepergian di antara kedua perbatasan itu,” kata Korybko.“Alasan lain mengapa Ukraina dipilih untuk operasi biologis militer AS adalah karena secara harfiah tidak ada pengawasan untuk apa pun yang ingin dilakukan oleh penguasa negara itu. Kiev adalah bawahan Washington dan tidak dapat menyangkal permintaannya untuk mendirikan fasilitas itu bahkan jika itu mau. Pejabat Rusia sebelumnya memberikan bukti yang mereka klaim menghubungkan keluarga Biden dan khususnya putra presiden Hunter dengan beberapa perusahaan yang berpartisipasi dalam eksperimen ilegal ini. Cerita itu praktis sudah disensor dari Mainstream Media, tapi jurnalis pemberani harus mempertimbangkan untuk menggali lebih dalam,” pungkasnya.[IT/r]