Korea Utara Mengecam Kunjungan Pelosi ke DMZ, Menyebutnya “Penghancur Perdamaian Internasional Terburuk”

IslamTimes - Korea Utara mengecam kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi baru-baru ini ke Zona Demiliterisasi [DMZ] yang dijaga ketat yang memisahkan kedua Korea, menyebut pejabat Amerika itu sebagai "perusak terburuk perdamaian dan stabilitas internasional."

Pelosi mengunjungi Seoul awal pekan ini setelah perjalanannya ke Taiwan, menjadi pejabat tertinggi AS yang mengunjungi Area Keamanan Gabungan [JSA] di DMZ di desa perbatasan Panmunjom antara kedua Korea sejak presiden Donald Trump saat itu. bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di sana pada tahun 2019."Dia muncul bahkan di wilayah keamanan bersama Panmunjom, benar-benar mengkhianati visi kebijakan permusuhan pemerintah AS terhadap Pyongyang saat ini," kata Jo Yong Sam, seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Korea Utara."Pelosi, perusak perdamaian dan stabilitas internasional terburuk ... menimbulkan kemarahan orang-orang China untuk pesta makan malamnya baru-baru ini ke Taiwan," kata Jo. "AS harus membayar mahal untuk semua sumber masalah yang ditimbulkan olehnya ke mana pun dia pergi."Sebelum kunjungannya, Pelosi telah membahas apa yang dia klaim sebagai "ancaman yang meningkat" yang ditimbulkan oleh program nuklir Korea Utara dengan mitranya dari Korea Selatan, Ketua Majelis Nasional Kim Jin-pyo.Kedua pejabat itu menyerukan "pencegahan yang kuat dan diperluas terhadap Korea Utara" dan berjanji untuk mendukung upaya Washington dan Seoul untuk mencapai denuklirisasi Pyongyang.Pada hari Kamis (4/8), pemimpin Korea Utara mengatakan negaranya "siap untuk memobilisasi" penangkal nuklirnya dalam setiap konflik militer di masa depan dengan Washington dan Seoul.AS dan Korea Selatan telah menyuarakan keprihatinan bahwa Pyongyang telah bersiap untuk melakukan uji coba nuklir pertamanya dalam lima tahun.Korea Utara melakukan uji coba nuklir keenamnya pada September 2017. Namun, selama negosiasi yang tidak meyakinkan kemudian dengan AS, Korea Utara membongkar fasilitas nuklir dan tidak melakukan uji coba nuklir lainnya sejak saat itu.Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka akan mendorong sanksi tambahan jika Pyongyang melakukan uji coba nuklir ketujuh.Korea Utara telah menguji sejumlah rudal balistik tahun ini, termasuk rudal balistik antarbenua besar [ICBM], rudal hipersonik baru, dan rudal jarak pendek yang berpotensi dirancang untuk senjata nuklir taktis.Pyongyang menyatakan bahwa uji coba senjatanya adalah tindakan defensif terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kehadiran besar-besaran pasukan AS di dekat perairan teritorialnya dan penyelenggaraan rutin latihan perang gabungan pimpinan AS dengan Jepang dengan Korea Selatan.[IT/r]