FT: Diplomasi Erdogan dengan Rusia Mengkhawatirkan Barat 

IslamTimes - Pejabat Barat “semakin khawatir” bahwa Turki, sekutu NATO dan calon anggota Uni Eropa, memperdalam kerja samanya dengan Rusia, Financial Times melaporkan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini kembali dari Sochi berjanji untuk meningkatkan perdagangan setelah pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sementara Turki adalah anggota NATO, presidennya telah menempuh jalan tengah di UkrainaEnam pejabat Barat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada surat kabar itu bahwa mereka "prihatin" tentang rencana Rusia dan Turki untuk bekerja sama dalam perdagangan dan energi. Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan bahwa Brussels sedang memantau hubungan “semakin dekat” antara Ankara dan Moskow, mengingat bagaimana Turki tampaknya “semakin” menjadi platform untuk perdagangan dengan Rusia.Setelah pertemuan empat jam dengan Putin pada hari Jumat (5/8), Erdogan menyambut baik peran Rusia dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Turki. Kedua negara bertujuan untuk omset perdagangan bilateral sebesar $ 100 miliar, dan bekerja sama melawan terorisme dan menuju perdamaian di Libya dan Suriah.Putin berjanji bahwa Rusia akan memasok Turki dengan minyak, gas, dan batu bara “tanpa gangguan apa pun,” setelah kedua pemimpin sepakat bahwa Ankara akan membayar sebagian dari gas ini dalam rubel.Pejabat lain mengatakan kepada surat kabar itu bahwa perilaku Erdogan "sangat oportunistik," menambahkan bahwa "kami berusaha membuat orang Turki memperhatikan kekhawatiran kami."Meskipun anggota NATO sejak 1952 dan pemohon Uni Eropa sejak 1987, Turki telah memutuskan hubungan dengan kedua blok pada beberapa kesempatan, yang terakhir karena konflik di Ukraina.Erdogan telah menggambarkan diplomasinya dengan Kiev dan Moskow sebagai "seimbang," dan telah menolak untuk memberikan sanksi kepada Rusia atas operasi militernya. Turki adalah satu-satunya negara NATO yang tidak memberlakukan hukuman seperti itu.Erdogan juga mengambil kesempatan untuk menjadi tuan rumah pembicaraan damai antara negara-negara pada bulan Maret, yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Namun, sejak itu, ia mendapat pujian karena mengawasi pembicaraan yang mengarah pada dimulainya kembali pengiriman biji-bijian melintasi Laut Hitam dari pelabuhan Ukraina. Ketika artikel Financial Times online pada hari Sabtu, kapal pertama yang membawa jagung Ukraina tiba di Istanbul untuk diperiksa oleh pejabat Turki, Ukraina, Rusia dan PBB.Para pejabat yang berbicara kepada Financial Times mengatakan bahwa belum ada diskusi di Brussel tentang kemungkinan sanksi terhadap Turki, tetapi masing-masing anggota mungkin dapat mengurangi kerja sama keuangan atau perdagangan mereka dengan negara tersebut. Sementara Washington telah memperingatkan bahwa mereka akan menghukum negara-negara yang menghindari sanksinya terhadap Rusia dengan “sanksi sekunder”, tidak ada indikasi bahwa AS atau UE akan mengambil langkah ini terhadap Turki.Pada akhirnya, Turki memiliki pengaruh yang cukup untuk memutuskan hubungan dengan sekutu Baratnya sesekali. Perannya dalam menampung sekitar 3,7 juta migran sejak 2015 yang seharusnya telah melakukan perjalanan ke Eropa telah memungkinkannya untuk mengekstraksi konsesi dari UE, sementara lokasinya yang strategis dan vital – Pangkalan Udara Incirlik di Adana berada dalam jarak yang sangat dekat dari seluruh wilayah AS yang paling teater perang baru-baru ini di Timur Tengah – memberinya pengaruh atas sekutu NATO-nya.Terlepas dari tekanan kuat dari AS, Turki telah mengintegrasikan sistem pertahanan udara S-400 Rusia ke dalam militernya, dan menghambat aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO dalam upaya untuk membuat kedua negara bergabung dengan tindakan kerasnya terhadap kelompok-kelompok Kurdi yang dianggap Ankara sebagai teroris. .Saat ini, satu-satunya dampak nyata yang disarankan oleh pejabat Barat akan melibatkan masing-masing negara yang meminta bank dan perusahaan mereka untuk menarik diri dari Turki, namun ini kemungkinan tidak akan terjadi, menurut FT.“Ada kepentingan ekonomi yang sangat signifikan yang mungkin akan berjuang keras melawan tindakan negatif seperti itu,” kata seorang pejabat Eropa, yang menambahkan bahwa ia “tidak akan mengesampingkan tindakan negatif apa pun [jika] Turki terlalu dekat dengan Rusia.”[IT/r]