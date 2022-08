Elon Musk Memprediksi Resesi Global Dipicu oleh Konflik AS-China

IslamTimes - Miliarder Amerika Elon Musk mengatakan bahwa akan ada penurunan global jika ada krisis geopolitik besar.

Musk, yang merupakan pemilik Tesla dan SpaceX, mengatakan di podcast "Full Send" minggu ini seperti yang dilaporkan oleh RT pada hari Sabtu (6/8), bahwa Amerika Serikat tidak menuju ke "resesi besar," tetapi penurunan ringan mungkin terjadi.“Saya tidak berpikir kita sedang menuju resesi besar. Ini bisa menjadi resesi ringan yang berlangsung selama beberapa tahun," katanya, mengulangi prediksi yang dia buat awal pekan ini pada rapat pemegang saham Tesla 2022, di mana dia mengatakan AS kemungkinan akan melihat "resesi yang relatif ringan" yang berlangsung lama selama kurang lebih 18 bulan.Di podcast, Musk memperingatkan bahwa resesi global juga mungkin terjadi. Itu akan tergantung pada situasi geopolitik dan dapat dipicu oleh semacam peristiwa geopolitik besar, katanya, merujuk pada situasi antara China dan Taiwan.“Hal yang sulit diprediksi adalah… jika ada perang antara China dan Taiwan. Itu akan mengirim dunia ke dalam resesi. Itu kemungkinan - sesuatu seperti acara besar, besar,” dia memperingatkan.Sementara itu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi meninggalkan China Taipei pada hari Rabu (3/8) setelah kunjungan angin puyuh yang mengirim riak ke seluruh dunia dan mendorong Beijing untuk mengadakan latihan militer dan mengeluarkan pernyataan keras terhadap Washington.Ekonomi Amerika telah menyusut untuk kuartal kedua berturut-turut di tengah meningkatnya kekhawatiran negara itu bisa tergelincir ke dalam resesi, menurut data federal baru.Data Departemen Perdagangan yang dirilis pekan lalu menunjukkan produk domestik bruto (PDB) Amerika menyusut antara April dan Juni, menandai kontraksi ekonomi kuartal kedua berturut-turut, The Hill melaporkan.Perkiraan pertama Departemen Perdagangan AS tentang pertumbuhan ekonomi selama tiga bulan sebelumnya menunjukkan PDB turun pada laju tahunan sebesar 0,9 persen pada kuartal kedua.Ini berarti bahwa ekonomi AS akan menyusut hampir 1 persen jika laju pertumbuhan kuartal kedua berlangsung selama satu tahun penuh."Ekonomi AS sedang berjuang," tulis Scott Hoyt, direktur senior di Moody's Analytics.“Kami sekarang mengharapkan pertumbuhan berjuang untuk mencapai potensi baik tahun ini dan tahun depan. Namun, kami tidak percaya ekonomi sedang dalam resesi,” lanjutnya.Ini terjadi setelah IMF mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat hanya memiliki peluang tipis untuk menghindari penurunan ekonomi mengingat banyak risiko yang dihadapinya."Ini jalan yang sangat sempit," kata kepala ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas. "Lingkungan saat ini menunjukkan bahwa kemungkinan ekonomi AS dapat menghindari resesi sebenarnya cukup sempit," lapor AFP.Ekonom memperingatkan bahwa bahkan "kejutan kecil" dapat mengarahkan ekonomi AS ke dalam resesi.[IT/r]