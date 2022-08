Duka Kesyahidan Imam Husein, Umat Muslim Seluruh Dunia Tandai Tasu'a

IslamTimes - Jutaan Muslim di seluruh dunia memperingati Tasu'a, hari ke-9 bulan Muharram, sehari sebelum peringatan kesyahidan Imam Husein (AS), Imam Syiah ketiga.

Hari itu dikhususkan untuk Abbas Ibn Ali (as), saudara tiri Imam Hussein (as) dan pembawa bendera kafilah Imam Hussein. Abbas mati syahid ketika dia mencoba membawa air kembali ke perkemahan Imam untuk para wanita dan anak-anak yang kehausan yang telah dibiarkan tanpa air selama berhari-hari karena pengepungan oleh musuh (tentara Yazid).Sebagai salah satu hari terpenting dalam kalender Islam, Tasu'a adalah hari kesetiaan dan perlawanan yang dilambangkan dengan pengorbanan Abbas dalam pertempuran Karbala.Ini adalah hari ketika Shimr bin Ziljaushan, pembunuh Imam Hussein (as), tiba di medan perang Karbala, hanya sehari sebelum Asyura ketika Imam Husein menjadi syahid pada tahun 680 M bersama 72 sahabatnya.Muharram adalah salah satu bulan paling suci dalam kalender Islam karena pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad untuk membangun pesan kemanusiaan. Sepuluh hari pertama bulan itu memegang paling penting selama pertempuran berlangsung. Ritual di seluruh dunia selama sepuluh hari ini berbeda dengan tradisi dan adat setempat, tetapi meratapi kemartiran adalah hal biasa di mana-mana.Mengenakan pakaian hitam dan memukul dada dengan senandung ratapan untuk melambangkan berkabung dipraktekkan di kalangan Muslim Syiah. Mereka menandai kesempatan untuk mengingat penderitaan yang tak terbayangkan dari 72 martir dan keluarga mereka di medan perang pencuci mulut.Kafilah itu sedang dalam perjalanan dari Madinah (Hijaz, Arab Saudi sekarang) ke Karbala Irak di mana orang-orang telah menyatakan kesetiaan kepada Imam Hussein. Pasukan besar tiran saat itu, Yazid, menghentikan mereka di dataran Karbala di mana Imam Hussein as dan para sahabatnya memilih untuk berjuang sampai nafas terakhir mereka daripada berjanji untuk bersekutu dengan khalifah Yazid.Iran terkenal dengan ritualnya di Tasu'a. Dari pertunjukan ulang pertempuran Karbala hingga upacara berkabung lainnya, prosesi tradisional telah diadakan selama berabad-abad. Orang-orang juga berkumpul untuk menyumbangkan persembahan makanan nazar kepada orang-orang atas nama Imam Husein (as), kebanyakan dilakukan setelah akhir jama'ah.Sepuluh hari berkabung itu sendiri merupakan simbol dari sikap terus-menerus merangkul kebenaran melawan kejahatan, dan tentang kemenangan umat manusia atas kebrutalan - sikap yang dipegang Imam Hussein (as) sampai nafas terakhirnya dan karena itu dia mati syahid.[IT/r]