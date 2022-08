Menteri: Jepang Tidak Akan Keluar dari Proyek Energi Rusia

IslamTimes - Jepang tidak akan meninggalkan proyek minyak dan gas Sakhalin-1 di Timur Jauh Rusia karena signifikansinya terhadap pasokan energi negara itu, surat kabar Nikkei melaporkan pada hari Senin (8/8) mengutip Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Koichi Hagiuda.

“Untuk Jepang, yang bergantung pada Timur Tengah untuk sekitar 90% dari impor minyak mentahnya, [Sakhalin-1] adalah sumber pembelian yang berharga di luar Timur Tengah,” katanya, mengomentari dekrit yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin awal Agustus tentang pemegang saham asing di perusahaan Rusia yang strategis dan penting itu.Menurut dokumen itu, transaksi dengan saham di perusahaan semacam itu untuk pemegang dari "negara yang tidak bersahabat" (mereka yang menjatuhkan sanksi pada Rusia sehubungan dengan Ukraina, termasuk Jepang) dilarang hingga akhir tahun ini.Hagiuda mengatakan bahwa keputusan Putin berarti Tokyo “harus menghentikan perdagangan kepentingan di Sakhalin-1 dengan pihak ketiga atau negara ketiga,” sementara sebaliknya “kami akan mempertahankan kebijakan kami saat ini” mengenai saham dalam proyek tersebut.Perusahaan energi Jepang SODECO memiliki 30% saham di Sakhalin-1, bersama dengan ONGC India (20%) dan Rosneft Rusia (20%). ExxonMobil yang berbasis di AS, yang hingga saat ini menjadi operator proyek dengan 30% saham, mengumumkan niatnya untuk berhenti pada awal Maret.Produksi lapangan minyak dan gas lepas pantai proyek tersebut telah turun secara signifikan setelah pengumuman ExxonMobil dan di tengah tekanan sanksi. Pada awal Juli, produksi telah turun dari 220 ribu barel setara minyak per hari menjadi hanya sepuluh ribu, menurut Utusan Presiden Rusia untuk Timur Jauh, Yuri Trutnev.Jepang telah mendukung AS dan Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan atas operasi militernya di Ukraina. Namun, Tokyo enggan membahayakan pasokan energinya. Bulan lalu, pihak berwenang Jepang mendesak konglomerat Mitsubishi dan Mitsui untuk mempertahankan saham mereka di proyek Gas Alam Liquefied Sakhalin-2 Rusia setelah ditransfer ke operator Rusia.[IT/r]