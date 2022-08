Muslim di Seluruh Dunia Memperingati Asyura; Peringatan Kesyahidan Imam Husein [as]

IslamTimes - Jutaan Muslim di seluruh dunia memperingati Asyura, hari yang menandai peringatan kesyahidan Imam Husein [as], Imam Syiah ketiga dan cucu Nabi Muhammad [SAWA].

Berpakaian hitam, Muslim Syiah mengadakan ritual berkabung untuk mengingat Imam Hussein [as], yang mati syahid bersama 72 sahabatnya dalam Pertempuran Karbala, di Irak selatan, pada 680 M setelah berjuang dengan berani untuk keadilan melawan ribuan tentara Umayyah khalifah Yazid I.Pada malam Asyura, yang dikenal sebagai Tasu'a, pelayat mengingat Abbas bin Ali [as], saudara tiri Imam Hussein, yang menjadi syahid sesaat sebelum Imam Hussein ketika dia mencoba membawa air untuk para wanita dan anak-anak di kamp Imam Hussein, yang telah dicegah dari air minum selama berhari-hari karena pengepungan oleh pasukan musuh.Muslim Syiah di seluruh dunia juga menjalankan ritual berkabung, sementara ratusan ribu peziarah dari berbagai negara menuju ke kota suci Karbala di Irak – di mana makam Imam Hussein [SAW] berada – untuk menandai Asyura.Upacara Muharram melambangkan sikap kebenaran yang abadi dan tak tergoyahkan melawan kebatilan dan perjuangan manusia melawan ketidakadilan, tirani, dan penindasan, yang menyebabkan Imam Husein [AS] menjadi syahid.[IT/r]