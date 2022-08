China Membela Penghentian Dialog karena AS Harus Menanggung “Konsekuensi Serius”

IslamTimes - Kementerian pertahanan China pada hari Senin (8/8) membela penolakan pembicaraan militer dengan Amerika Serikat sebagai protes terhadap kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taipei pekan lalu, memperingatkan bahwa Washington harus menanggung "konsekuensi serius."

Kunjungan Pelosi pekan lalu membuat marah China dan menanggapinya dengan peluncuran uji coba rudal balistik di Taipei untuk pertama kalinya, serta membuang beberapa jalur dialog dengan Washington."Situasi tegang saat ini di Selat Taiwan sepenuhnya diprovokasi dan diciptakan oleh pihak AS atas inisiatifnya sendiri, dan pihak AS harus memikul tanggung jawab penuh dan konsekuensi serius untuk ini," kata juru bicara kementerian pertahanan Wu Qian dalam sebuah posting online."Intinya tidak bisa dipatahkan, dan komunikasi membutuhkan ketulusan," kata Wu.Empat hari latihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dijadwalkan berakhir pada hari Minggu (7/8). Pihak berwenang China belum secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka telah berakhir, di tengah kekhawatiran di antara beberapa analis keamanan bahwa situasi di Selat Taiwan, khususnya di dekat penyangga garis median tidak resmi, tetap tegang.Sekitar 10 kapal perang masing-masing dari China dan Taiwan bermanuver dalam jarak dekat di sekitar garis pada hari Minggu (7/8), menurut seseorang yang mengetahui situasi yang terlibat dengan perencanaan keamanan.Kementerian pertahanan pulau itu mengatakan kapal militer China, pesawat terbang, dan pesawat nir awak telah mensimulasikan serangan di pulau itu dan angkatan lautnya. Dikatakan telah mengirim pesawat dan kapal untuk bereaksi "dengan tepat."China membatalkan pembicaraan formal yang melibatkan komando tingkat teater, koordinasi kebijakan pertahanan dan konsultasi maritim militer pada hari Jumat ketika Pelosi meninggalkan wilayah tersebut.Pejabat Pentagon, Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih mengutuk langkah itu, menggambarkannya sebagai reaksi berlebihan yang tidak bertanggung jawab.Pemutusan beberapa hubungan komunikasi China dengan militer AS meningkatkan risiko eskalasi yang tidak disengaja atas Taiwan pada saat yang kritis, menurut analis keamanan dan diplomat.Seorang pejabat AS mencatat bahwa pejabat China tidak menanggapi panggilan dari pejabat senior Pentagon di tengah ketegangan pekan lalu, tetapi mereka tidak melihat ini sebagai pemutusan hubungan resmi dengan tokoh senior, seperti Menteri Perang AS Lloyd Austin.Ditanya langsung tentang laporan-laporan itu, juru bicara kementerian pertahanan Wu mengatakan, "Tindakan penanggulangan yang relevan China adalah peringatan yang diperlukan untuk provokasi Amerika Serikat dan Taiwan, dan pertahanan yang sah atas kedaulatan dan keamanan nasional."[IT/r]