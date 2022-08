FBI Menggerebek Kediaman Trump

IslamTimes - Agen FBI menggerebek kediaman Donald Trump di Mar-A-Lago, Florida pada hari Senin (8/8), dalam sebuah langkah yang disebut mantan presiden AS sebagai penganiayaan bermotif politik. Sementara Departemen Kehakiman belum secara resmi mengomentari operasi tersebut, beberapa outlet berita utama AS melaporkan serangan itu mungkin terkait dengan kotak-kotak dokumen rahasia yang dibawa Trump dari Gedung Putih, mengutip “orang-orang yang akrab” dengan masalah tersebut.

Mantan Presiden AS mengatakan resor Mar-A-Lago "diduduki" oleh agen federal“Ini adalah masa-masa kelam bagi Bangsa kita, karena rumah saya yang indah, Mar-A-Lago di Palm Beach, Florida, saat ini dikepung, digerebek, dan diduduki oleh sekelompok besar agen FBI,” kata Trump dalam sebuah pernyataan yang dirilis sekitar 7 malam waktu setempat pada hari Senin (8/8), menambahkan bahwa “tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi pada Presiden Amerika Serikat sebelumnya.”Menurut Trump, penggerebekan itu "tanpa pemberitahuan" dan para agen "bahkan membobol brankas saya." Dia menyebut operasi itu "tidak perlu atau pantas," dan menyebutnya sebagai "senjata" sistem peradilan oleh Demokrat yang "dengan putus asa" tidak ingin dia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024."Apa perbedaan antara ini dan Watergate," tanya Trump, merujuk pada pembobolan kantor Komite Nasional Demokrat pada 1972 di Washington. Skandal itu akhirnya memaksa Presiden Richard Nixon untuk mengundurkan diri.The New York Times mengkonfirmasi bahwa FBI menggerebek Mar-a-Lago, tetapi mengatakan bahwa Trump tidak ada di sana pada saat itu. "Pencarian" terjadi pada Senin pagi, kata outlet tersebut, mengutip sumber anonim. Sumber yang sama menyatakan bahwa ada sekitar 15 kotak bahan, termasuk “banyak halaman dokumen rahasia”, yang dibawa Trump setelah meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada CNN bahwa pihaknya tidak diberitahu tentang pencarian tersebut.Meskipun pernyataan mantan presiden tidak menyebutkan materi apa pun, dia memang mengemukakan fakta bahwa Hillary Clinton, sebagai mantan ibu negara AS, telah mengambil "perabotan antik, dan barang-barang lainnya dari Gedung Putih" dan tidak dituntut karena menghapus lebih dari 30.000 email bahkan setelah mereka dipanggil.Dia menuduh "pemerintahan" AS - ketiga cabang pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Demokrat - membencinya dan berusaha menghentikannya dan partai Republik dengan "pelanggaran hukum, penganiayaan politik" dan "perburuan penyihir."Salah satu penulis artikel NYT adalah Maggie Haberman, yang sebelumnya mempromosikan bukunya yang akan datang tentang Trump dengan mengklaim bahwa dia telah merobek-robek dokumen pemerintah dan membuangnya ke toilet saat menjadi presiden. Haberman adalah reporter yang disebut sebagai "wartawan ramah" oleh staf kampanye presiden Hillary Clinton 2016, menurut email dari manajer tim John Podesta yang diterbitkan oleh WikiLeaks.[IT/r]