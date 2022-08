Sayyid Nasrallah Peringatkan 'Israel' terhadap Kesalahan Perhitungan: Kami Telah Mencapai Akhir Garis, Siap untuk Semua Pilihan

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah Memperingatkan entitas Zionis terhadap kesalahan perhitungan apapun terhadap Lebanon, menekankan bahwa Hizbullah telah mencapai “akhir garis” mengenai masalah perbatasan gas dan maritim.

Berbicara kepada para pelayat di pinggiran selatan Beirut (Dahiyeh) pada Hari Asyura, Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa kelompok perlawanan Lebanon sepenuhnya siap untuk menghadapi semua opsi, sebagai tanggapan terhadap ancaman Zionis Israel dan dalam pesan yang jelas bahwa Hizbullah siap untuk perang.Sayyid Nasrallah memuji apa yang disebutnya sebagai legenda ketabahan dan perlawanan rakyat Gaza dalam menghadapi agresi Zionis Israel, menyuarakan komitmen penuh kepada Palestina sebagai tujuan utama bangsa.Beliau juga menyuarakan simpati dan dukungan kepada Sheikh Ibrahim Zakzaky dari Nigeria dan rakyat Bahrain, Yaman dan Suriah.Sayyid Nasrallah juga memperingatkan warga Irak terhadap skema asing.Sayyid Nasrallah memulai pidatonya dengan menyampaikan belasungkawa untuk Imam Mahdi (a.j.), penguasa zaman, dan semua Muslim atas peringatan kesyahidan Imam Hussein (as).Berbicara melalui tautan video, Sayyid Nasrallah memperbarui kesetiaan kepada Imam Hussein, mencatat bahwa “sepanjang 40 tahun, kami tidak meninggalkannya, dan kami tidak akan pernah melakukannya.”Dia menyuarakan simpati dengan ulama Syiah Nigeria Sheikh Ibrahim Zakzaky, yang telah bertahun-tahun menjadi sasaran tindakan keras berulang kali oleh pihak berwenang Nigeria.“Asyura adalah hari di mana kita akan menyuarakan dukungan kepada semua orang yang tertindas. Kami menyuarakan simpati dengan Sheikh Zakzaky, bersama dengan para pendukungnya.”Sayyid Hizbullah kemudian menekankan bahwa Palestina adalah penyebab utama bangsa, memuji mereka yang mati syahid dan terluka untuk membela negara yang diduduki.“Palestina adalah penyebab utamanya. Kami tidak mengharapkan belas kasihan dari AS, tetapi kami berbicara kepada mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah orang Arab. Menjadi Muslim atau Arab berarti mendukung orang-orang yang tertindas.”“Kami merasa bangga dengan para martir dan pejuang perlawanan atas ketabahan legendaris mereka. Kami memperbarui komitmen kami untuk urusan ini.”Sayyid Nasrallah, sementara itu, mengecam rezim Bahrain atas normalisasi hubungan dengan entitas Zionis, dan atas penyerangan upacara Asyura di seluruh pulau Arab.“Salah satu pihak paling jelek yang menormalkan hubungan dengan Zionis Israel adalah rezim di Bahrain yang membuktikan bahwa mereka tidak mentolerir bendera hitam,” katanya mengacu pada bendera yang dikibarkan selama upacara Asyura.“Kami mengingat penindasan rakyat Bahrain, yang hak-haknya dicuri oleh penguasa pengkhianat mereka yang merangkul musuh-musuh bangsa ini.”Sayyid Nasrallah kemudian mengulangi sikap kelompok perlawanan Lebanon terhadap Yaman.“Pada hari tertindas (Asyura) kami menegaskan kembali bahwa kami mendukung orang-orang Yaman yang telah bertahun-tahun tanpa lelah berjuang untuk martabat mereka dan menghadapi tiran.”“Orang-orang Yaman adalah personifikasi nyata dari Karbala dan mendukung mereka adalah sebuah kewajiban.”Hizbullah S.G. juga mendesak rakyat Irak untuk menyelesaikan ketidaksepakatan mereka, meminta mereka untuk menggagalkan skema yang ditetapkan oleh musuh-musuh negara.Di Suriah, Sayyid Nasrallah mengatakan negara itu telah mengatasi perang universal yang diluncurkan oleh banyak pihak regional internasional, tetapi menekankan bahwa blokade diwakili oleh Undang-Undang Caesar AS.Beliau juga memuji Iran, menggambarkan Republik Islam, yang dipimpin oleh Pemimpin Tertinggi Imam Sayyid Ali Khamenei, sebagai jantung dari Poros Perlawanan.Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh para martir Qassem Suleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis yang menjadi martir oleh serangan AS di Baghdad pada tahun 2020.Di Lebanon, Sayyid Nasrallah sangat jelas, saat dia menanggapi ancaman Israel dan memperingatkan rezim pendudukan agar tidak salah perhitungan.“Orang Lebanon adalah satu-satunya orang yang memutuskan nasib mereka dan membuat keputusan mereka. Selama 40 tahun kami telah menghadapi segala bentuk tantangan termasuk perang, blokade, dan pembunuhan.”“Kami menantikan Lebanon yang bebas dan kuat yang mampu mempertahankan martabatnya dan menginvestasikan kekayaannya. Kami menantikan Lebanon yang mampu memotong tangan mana pun yang akan memperluas kekayaannya.”Sementara itu, beliau meminta pihak Lebanon untuk mengerahkan upaya bersama dalam upaya membentuk pemerintahan dan mengatasi krisis saat ini, mendesak para pejabat untuk merasakan penderitaan warga Lebanon.Mengenai masalah perbatasan gas, minyak dan maritim, Sayyid Nasrallah mengatakan Hizbullah akan melihat tanggapan atas permintaan Negara Lebanon dalam beberapa hari mendatang.Mengatasi pendukung perlawanan, dan terutama pejuang perlawanan, Sayyid Nasrallah mengatakan mereka harus siap untuk semua pilihan.“Kami menghadapi pertempuran ini dengan tingkat keseriusan tertinggi. Saya katakan kepada Zionis Israel dan Amerika (pemerintah AS): Lebanon tidak akan pernah mentolerir pencurian kekayaannya.”"Kami telah mencapai akhir garis dan kami akan terus seperti ini."Di sisi lain, Sayyid Nasrallah menanggapi pernyataan Zionis Israel mengenai “pesan” di balik agresi 3 hari terakhir di Gaza.“Ya, saya melihat perkembangan terakhir di Gaza dan pesannya tersampaikan. Kami telah melihat kepahlawanan dan ketabahan di Gaza serta persatuan faksi-faksi perlawanannya. Gaza berhasil menerapkan persamaan pencegahannya sendiri. Adapun Lebanon, ada akun lain yang harus diselesaikan.”Dalam konteks ini, beliau memperingatkan: “setiap agresi terhadap siapa pun di Lebanon tidak akan luput dari hukuman. Kami mengingatkan Anda bahwa kami adalah kekasih Imam Hussein (as) yang pernah mengatakan 'Penghinaan, tidak akan pernah!'.”[IT/r]